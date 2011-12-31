177 هزار مشترک گاز خانگی در استان زنجان وجود دارد

عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه ها، شرکت گاز وظیفه ذاتی در تامین انرژی در بخش خانگی، تجاری، صنعتی در کشور بر عهده دارد.

وی ادامه داد: بر اساس تبلیغاتی که از طریق رسانه‌ها و خود شرکت گاز انجام گرفت، کم‌کم این طرح با استقبال خوب مردم مواجه شد و رسالت اصلی شرکت گاز در این زمینه، بحث راهنمایی و ارائه اطلاعات بود که در این راستا نسبت به تعویض کنتورها و مجزا کردن آنها اقدام شد تا مردم بتوانند نسبت به مدیریت صحیح مصرف گاز اقدام کنند.

سرپرست شرکت گاز زنجان از سوق دادن صنایع برای استفاده از گاز به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای در این زمینه یاد اشاره کرد و گفت: تاکنون در این زمینه، شرایط استفاده از یک هزار واحد صنعتی از بحث گاز در استان زنجان فراهم شده است و این در حالی است که فقط 454 واحد صنعتی برای این منظور مراجعه کرده‌اند که بازهم آماده استقبال از واحدهای صنعتی در این زمینه وجود دارد.

عسگری در ادامه به میزان مصارف گاز در 8 ماهه امسال پرداخت و گفت: سرانه مصرف گاز خانگی در 8 ماهه سال 88 برابر با 7.5 مکعب در روز بود که این آمار در 8 ماهه سال گذشته به 38.4 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: در بحث تجاری نیز سرانه مصرف گاز استان در 8 ماهه سال 88 حدود 83.39 مترمکعب در روز بود که در مدت مشابه سال گذشته به 64.41 مترمکعب در روز رسید که این میزان در سال‌جاری 72.39 مترمکعب بود.

سرپرست شرکت گاز زنجان گفت: در سال‌جاری نسبت به سال گذشته در بحث مصرف گاز خانگی شاهد کاهش 8 درصدی در هشت ماهه بوده و در بحث مصرف گاز مشترکین تجاری نیز با افزایش 5 درصدی و در بخش صنعت با افزایش 20 درصدی مواجه بوده که این امر نشان استقبال واحدهای صنعتی برای استفاده از گاز است.

عسگری افزود: تعداد مشترکان شرکت گاز از 160 هزار مشترک در سال گذشته به 182 هزار مشترک در سال‌جاری رسیده است و این بدین معنی است که در حال حاضر باید حدود 15 درصد افزایش مصرف گاز بوده در حالی که 7.5 درصد کاهش مصرف وجود دارد .

وی تعرفه گاز در استان را 70 تومان اعلام کرد و گفت: استان زنجان با توجه به اینکه یک منطقه سردسیری است از اقلیم دو به اقلیم یک ارتقاء یافته است.