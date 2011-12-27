  1. بین الملل
  2. سایر
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۵۶

خبر فوری/

تجاوز مجدد صهیونیستها به غزه / یک فلسطینی شهید شد

نوار غزه بار دیگر هدف حملات ارتش رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت که بر اثر آن دست کم یک فلسطینی به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد : یک فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه شهید شد.

این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

کد مطلب 1495112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها