تجاوز مجدد صهیونیستها به غزه / یک فلسطینی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد : یک فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه شهید شد.



این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.