اظهارات جدید گیلانی درباره پرونده ترور بوتو/شایعه برکناری مقامات ارتش رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "چودری احمد مختار" وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که انتقال منابع و تجهیزات نیروهای ناتو از طریق این کشور در صورت از سرگیری رایگان نیست و از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مالیات می گیریم.

در پی حمله بالگردهای ناتو به ایست های بازرسی در پاکستان و کشته شدن 24 سرباز، انتقال منابع و تجهیزات نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به حالت تعلیق درآمد.

خبر دیگر اینکه "سید یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در کاخ نخست وزیری با احمقانه خواندن طرح برکناری ژنرال "اشفق کیانی" فرمانده ارتش و ژنرال "شجاع پاشا" رئیس سرویس اطلاعاتی پاکستان گفت: در گذشته چنین شایعاتی سبب از بین رفتن نظام جمهوری شده بود.

اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره روابط عادی ارتش و دولت در حالی است که وی هفته گذشته با حضور در مجلس از مردم خواسته بود تا میان دموکراسی و دیکتاتوری که همان دولت و ارتش است، یکی را انتخاب کنند.

گیلانی همچنین در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام تحقیقات کامل درباره پرونده ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان در 27 دسامبر سال 2007 گفت: جزئیات این تحقیقات به زودی منتشر می شود.

بوتو در حمله ای تروریستی در سال 2007 در راولپندی کشته شد و از آن زمان تا کنون دستگاه قضایی و امنیتی این کشور نتوانسته عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی کند.