به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی پور در بازدید از شهرکهای صنعتی استان، توسعه صنعتی را یکی از رویکردهای جدی استان دانست و گفت: به همین دلیل شهرکهای صنعتی استان از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.



وی با اشاره به اختصاص حدود 4 هزار هکتار از اراضی استان برای ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی افزود: برخی از این شهرکها و نواحی تکمیل و واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در آنها مستقر و مشغول فعالیت بوده و مقدمات ساخت برخی از آنها نیز فراهم و در مرحله آماده سازی و تامین زیرساختها است.



استاندار قم در بازدید از شهرک صنعتی قنوات، این شهرک را یکی از شهرکهای تخصصی استان برشمرد و گفت: بر اساس طراحی‌های انجام شده صنایع چوب استان به این شهرک منتقل خواهند شد.



موسی‌پور با بیان اینکه زیرساختهای مورد نیاز این شهرک درحال تامین است افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی، تاسیسات زیرساختی شهرک تا پایان خرداد ماه سال آینده تکمیل و پس از تهیه مقدمات اولیه، آماده واگذاری خواهد شد.



لزوم تسریع در ایجاد زیرساختهای شهرک



وی بر لزوم تسریع در ایجاد زیرساختهای شهرک، همچنین انجام هماهنگی‌های لازم بین مسئولان راه و شهرسازی و شهرکهای صنعتی در طراحی و اجرای راه دسترسی مناسب شهرک از محور قم - گرمسار تاکید کرد.



همچنین استاندار قم در بازدید از شهرک چاپ و نشر، این شهرک را اولین شهرک تخصصی چاپ و نشر کشور عنوان و اعلام کرد: خوشبختانه آماده سازی این شهرک از سرعت و روند خوبی برخوردار است.



موسی‌پور با اشاره به وسعت 200 هکتاری این شهرک و همجواری آن با شهرک 42 هکتاری فن آوری اطلاعات و ارتباطات استان گفت: در این شهرک علاوه بر استقرار واحدهای چاپ و نشر، ساخت فضاهای فرهنگی مذهبی از جمله تاسیس دانشکده تخصصی چاپ و نشر، کتابخانه علوم اسلامی و نمایشگاه بین المللی کتب اسلامی نیز پیش بینی شده است.



وی با بیان اینکه تامین بیشتر تاسیسات و امکانات زیربنایی از جمله آب و برق این شهرک به اتمام رسیده است، از ثبت نام متقاضیان زمین در شهرک مذکور خبر داد و افزود: تحویل رسمی زمین و اسناد به متقاضیان در دهه فجر سال جاری آغاز خواهد شد.



استاندار قم به اقدامات صورت گرفته برای سرعت دادن به رونق و توسعه شهرک اشاره و تصریح کرد: زمین‌های شهرک با شرایط و تسهیلات ویژه به متقاضیان واگذار می شود.

