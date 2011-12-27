دانشگاه گردشگری در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور عصر سه شنبه در جلسه کانون گردشگری مازندران اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور این کانون باید در کشور به ریاست جمهور و در استانها به ریاست استانداران شکل گیرد.

وی اظهار داشت: با همکاری منابع طبیعی در برخی از پارکهای استان به گردشگران در جنگلها و فضای سبز استان خدمات ارائه می کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه در گذشته مسافران تمایل زیادی به سفر در کنار سواحل دریا داشتند، افزود: هم اکنون 85 دصد مسافران به سمت دریا سفر می کنند.

محمدپور از راه اندازی دانشگاه گردشگری درمازندران خبرداد و افزود: سه دانشگاه علمی کاربردی در حال راه اندازی و تعداد چهار آموزشگاه درسطح استان در حوزه گردشگری فعال هستند.

وی افزود: مجموعه استان و میراث فرهنگی و گردشگری در ستاد تسهیلات سفر همانند سالهای گذشته درایام نوروز و تابستان آمادهخدمات رسانی به مسافران خارجی و داخلی است.

محمدپور با اعلام اینکه مازندران قطب گردشگری کشور محسوب می شود، افزود: این استان سالانه میزبان میلیون ها گردشگر خارجی و داخلی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اعلام اینکه مازندران باید به قطب طبیعت گردی درکشور تبدیل شود، افزود: با بازاریابی و تبلیغات می توان به این امر مهم دستیابی پیدا کنیم.