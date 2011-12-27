کوچ بازیکنان فوتبال مازندران نگران کننده است/ حضور در لیگ برتر مطالبه هم استانیها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان عصر سه شنبه در مجمع سالانه هیئت فوتبال مازندران گفت: این مسئله از سویی برای استان خوشایند نیست که گسست فرهنگی به دنبال دارد و باید به دنبال فضای بهتری برای رفع معضل پیدا کرد.

وی با بیان اینکه البته این استان بازیکن ساز است و بازیکنان این استان در لیگ های کشور حضور دارند، افزود: هم اکنون بیش از50 بازیکن مازندرانی در لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور حضور دارند.

رئیس هیئت فوتبال مازندران اضافه کرد: فوتبالیست های این استان اکنون فرصت لژیونر شدن را در تیم نوجوانان یونتوس ایتالیا و محمد رضا خلعتبری در لیگ قطر پید اکردند

بهروان با بیان اینکه مازندران از جمله استانهایی است ‌که فوتبال درآن فراگیرشده و با وجود شرایط سخت اقتصادی تیم های این استان درهمه رده های سنی در لیگ های کشورحضوردارند، اضافه کرد: هم اکنون بیش از50 تیم مازندرانی در همه رده های سنی در لیگ های فوتبال دسته یک، دو و سه کشوری حضور دارند.

وی حضور یک تیم ازمازندران در لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را از مطالبات جدی و دیرینه مردم این استان دانست و گفت: متاسفانه در شرایط بد اقتصادی کنونی و نبود زیرساختهای ورزش فوتبال در مازندران امکان حضور تیمهای این استان در لیگ برتر فراهم نیست.

رئیس هیئت فوتبال مازندران ادامه داد: اکنون دربخش زیرساختی نبود یک ورزشگاه با ظرفیت بیش از50 هزار نفری و صنعت بزرگ برای حمایت از تیم فوتبال این استان در لیگ برتر مشکلات جدی است که تیمهای فوتبال استان برای پویایی و حضور در لیگ برتر نیاز به حمایت همه جانبه دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی دارند.

بهروان، نبود این زیرساختها را در مهاجرت استعدادهای فوتبالی مازندران به استانهای دیگر بی ربط ندانست.

وی با اشاره به اینکه با وجود این مشکلات نمی توان حقایق موجود در فوتبال و زیرساختهای آن را نادیده گرفت، ادامه داد: در المپیاد ایرانیان سالهای گذشته در تیم خوزستان، چهار بازیکن نوجوان مازندرانی‌ حضور داشتند و با پیراهن استانی دیگر قهرمان مسابقات شدند.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره اینکه این استان از استعدادهای ورزشی بالایی در همه رشته ها برخورداراست، برکیفی سازی بیشتر در فوتبال این استان تاکید کرد.

بهروان، حفظ تیم‌های موجود فوتبال استان در لیگهای دسته یک و توانمند شدن آنان برای صعود به لیگ برتر را از دغدغه های جدی دانست.