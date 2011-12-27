توسعه صنعت گردشگری در مازندران هدفمند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه کانون گردشگری استان افزود: مازندران دارای 12 درصد مناطق گردشگری کشور است..

وی اظهارداشت: هزار 200 منطقه گردشگری در کشور وجود دارد که 122 منطقه در مازندران مصوب شده است.

معاون عمرانی استانداری مازندران افزود: مازندران با قابلیت وظرفیت گردشگری بالا باید به قطب گردشگری و صنعت توریست در خدمات رسانی به مسافران تبدیل شود.

هاشمی گفت: صنعت گردشگری یکی از مقوله های مهم در دنیا بوده که پس از صنایع خودروسازی وانرژی به عنوان سومین صنعت کشور مطرح است.

وی با اعلام اینکه نگاه گردشگری باید یک نگاه علمی و فنی باشد افزود: با ارائه خدمات بهینه به گردشگران از لحاظ اقتصادی ازآنها استفاده کافی داشته باشیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: فعالیت کانون در راستای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی و نگاه ویژه آن به صنعت گردشگری و توریست است.

هاشمی با اعلام اینکه فعالیت هایی که در گردشگری و توریست وجود دارد بسیارپیچیده است افزود: کانون گردشکری در استان می تواند مشکلات پیش ری گردشگری استان را با همکاری اعضای جلسه رفع کند.

وی با بیان اینکه 38 شهرداری در کنار سواحل مازندران قرار دارند افزود: باید برنامه و طرحهای منطقه ای و زیربنایی برای سواحل تهیه، تا اعتبارات لازم را تامین کنیم.

هاشمی به استفاده از فضای سبز وجنگل های و کوهای سربه فلک کشیده البرز در فصل سرد زمستان دراستان اشاره کرد و گفت: از تمام ظرفیت های گردشگری در استان باید به نحوه شایسته ای استفاده شود.