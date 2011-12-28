جای پژوهشهای فراملی مهدوی در کشور خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عزالدین رضانژاد اظهار داشت: پژوهش‌ها و مطالعاتی که تاکنون در زمینه مهدویت و مباحث مربوط به ظهور و امام زمان(عج) انجام شده‌اند در بیشتر مواقع با نگاه داخلی و مرتبط با جامعه ایرانی بوده‌اند.



وی افزود: در این میان به نظر می‌رسد جای پژوهش‌هایی با نگاه بین المللی و فراملی خالی است و به همین دلیل ضرورت دارد که در این عرصه نیز فعالیت‌هایی صورت گیرد.



رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه المصطفی با اشاره به اهمیت بالای مباحث مهدوی در پژوهش‌های بین المللی گفت: با نظر به این مسئله، پژوهشگاه علوم اسلامی جامعةالمصطفی بر آن شد تا گروهی متشکل از طلاب ایرانی و خارجی را برای این منظور گردهم آورد و گروه پژوهشی مهدویت با رویکرد بین المللی را تشکیل دهد.



وی ادامه داد: شرایط عمومی اعضای این پژوهشکده، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های متناسب با موضوع مهدویت پژوهی است ضمن اینکه آشنایی به حداقل یک زبان خارجی مرتبط نیز الزامی است.



رضانژاد با بیان اینکه هم اکنون برخی از اعضای این گروه پژوهشی مشخص شده‌اند ابراز داشت: پس از انتخاب سایر اعضا، جلساتی برای تعیین اولویت‌ها و مباحث ضروری که باید مورد پژوهش و بررسی قرار گیرند تشکیل خواهد شد.



رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه المصطفی از همه مراکزی که در زمینه مهدویت مشغول به کار هستند خواست که برای انتخاب اعضای باقی مانده با این پژوهشگاه همکاری کنند.