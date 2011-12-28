کاندیداتوری "عباس رنجبر" و "مهدی آقاپور" از حوزه انتخابیه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رنجبر، مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس و مهدی آقاپور رئیس سابق دانشگاه پیام نور اذربایجان شرقی برای ثبت نام در فرمانداری تبریز حاضر شده و با تحویل مدارکشان ثبت نام خود را قطعی کردند.

عباس رنجبر پس از انجام مراحل نام نویسی به خبرنگاران گفت: هدف از حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی، خدمت به ملت فهیم ایران و مردم حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو است.



وی افزود: با توجه به تجربیات کاری و تحصیلاتی که داشته ام فکر می کنم بتوانم مثمرثمر واقع شوم.

مهدی آقاپور نیز پس از ثبت نام به خبرنگاران گفت: بر اساس تکلیف شرعی در انتخابات شرکت می کنم و اصل تحقق مشارکت حداکثری مردم را پیگیری می کنم.



وی افزود: صداقت، تعهد، توانایی، جرات بیان و مدافع راستین حقوق مردم بودن از ویژگی های یک نماینده اصلح مجلس است که احساس می کنم دارای این خصوصیات هستم.



آقاپور اظهار داشت: من پنج هدف اصلی "تلاش برای رفع معضل بیکاری، تلاش برای رفع مشکلات آموزشی به ویژه آموزش عالی، تلاش برای توسعه ورزش قهرمانی و ورود جوانان به عرصه های مدیریتی، تلاش برای رفع مشکلات جامعه کارگری و نیز اصلاح وضعیت بهداشت و درمان را در مجلس نهم دنبال خواهم کرد.



وی همچنین در خصوص اینکه آیا در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار خواهد گرفت، گفت: گروه های مختلف اصولگرا رایزنی های اولیه را با من انجام داده اند اما بنده نماینده تمام مردم هستم و احتمالاً از سوی گروه های دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفته و نام من در لیستشان قرار گیرد.



آقاپور با تاکید بر اینکه یک چهره اصولگراست، اظهار داشت: راه نجات کشور حفظ، اعتقاد راسخ و پایبندی به اصول و چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است.



در روز چهارم از ثبت نام داوطلبان ورود به انتخابات مجلس نهم همچنین "علی آجودان زاده" پزشک شاغل در یکی از مراکز درمانی تبریز در محل فرمانداری این کلانشهر حاضر شد و اقدام به نام نویسی کرد.



تا کنون 19 نفر در تبریز ثبت نام قطعی کرده اند که یک نفر از آنها زن است.