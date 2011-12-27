کمبود امکانات، ارائه خدمات ثبتی در آذربایجان شرقی را مختل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته ثبت و احوال اظهار داشت: هم اکنون برنامه صدور شناسنامه های مکانیزه در آذربایجان شرقی با کمبود شدید تجهیزات فنی لازم علی الخصوص دستگاه های چاپگر مدرن همراه بوده است چنانکه این امر برای اجرای این برنامه در سطح کلانشهر تبریز هم اکنون فقط تعداد سه دستگاه چاپگر توان خدمات دهی مربوطه دارند.



وی این وضعیت را در سطح شهرستان های استان نیز به همین منوال توصیف کرد و افزود: ضرورت دارد مدیریت ارشد آذربایجان شرقی بذل همکاری های لازم اداری جهت افزایش توان مدیریت فنی تعریف شده در حوزه خدمات ثبت احوال را داشته باشد.



مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی، با اشاره به تحولات سریع جمعیتی و نقش صیانتی این اداره کل در جمع آوری و ارائه بهینه اطلاعات وقایع چهارگانه حیاتی خواستار توجه بیش از گذشته مسئولان محلی برای حل و فصل مشکل فضاهای فیزیکی لازم در مسیر ارائه خدمات منظم ثبتی برای گروه های مختلف سنی جامعه شد.



وی افزود: با همه محدودیت های موجود، اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در ثبت به موقع وقایع چهارگانه حیاتی به ویژه ثبت ولادت و فوت در موعد قانونی، در سطح استان های سراسر کشور مقام نخست را بدست آورده است.



جعفری آذر، تحقق کامل طرح ثبت و صدور الکترونیکی اطلاعات و اسناد وقایع چهارگانه حیاتی را گامی موثر در انسداد تخلفات احتمالی برخی فرصت طلبان در بهره برداری غیرقانونی با جعل اسناد هویتی مردم دانست.



وی تکریم ارباب رجوع در دوایر اداری ثبت احوال آذربایجان شرقی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجود تمامی نارسایی های موجود، اصل مردم مداری و ارائه خدمات مطلوب و بی منت اداری به اقشار مختلف مردم با عزم وافر همکاران واحدهای اداری باید به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.



مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی به رایزنی های صورت گرفته با مدیران محلی جهت مساعدت در تامین فضاهای اداری لازم در چهار منطقه اصلی کلانشهر تبریز اشاره کرد و افزود: با تامین این فضاهای لازم ارائه خدمات به مردم مطلوب تر از گذشته خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به نزدیکی ایام برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس، اضافه کرد: مدیران مجموعه ثبت احوال همچون سنوات و ادوار قبل از آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم در ایام انتخابات برخوردار است.



در این همایش، مهدی اسماعیلی مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: ثبت به موقع و منظم وقایع چهارگانه حیاتی مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها و تامین زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شود و تلاش اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در تحقق این مهم قابل تقدیر است.



در این مراسم، پیام یکی از مدیران ارشد سازمان ثبت احوال کشور در گرامسداشت هفته ثبت احوال قرائت شد.



هفته ثبت احوال از سوم دی آغاز شده و تا نهم این ماه ادامه دارد.