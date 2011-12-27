راه اندازی سامانه دیجیتال و تاسیس دفتر خبری صداوسیما در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا هاشمی عصر سه شنبه در حاشیه دیدار مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با جمعی از مسئولان سیاسی و شهری مرند به خبرنگار مهر گفت: شهرداری و اعضای شورای اسلامی مرند در مسیر بهادهی به مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم فهیم این منطقه ضمن مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز راه اندازی سامانه پخش دیجیتال کانال های رسانه ملی، شرایط لازم را نیز برای تاسیس دفتر خبری صداوسیمای مرند فراهم کرده است.

وی تشریح کرد: طبق توافق به عمل آمده، شهرداری و شورای اسلامی مرند متعهد شد علاوه بر مشارکت مالی به میزان یک میلیارد و 500 میلیون ریالی در راه اندازی سامانه پخش دیجیتال، برای تحویل و تجهیز فضای فیزیکی دفتر خبری صداوسیمای مرند نیز اقدام کند.



هاشمی همچنین آمادگی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر مرند را برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های صداوسیما در این شهر اعلام کرد.



محمد جعفر علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهر مرند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، توافقات حاصله با صداوسیما را به فال نیک گرفت و افزود: پیشگامی در راه اندازی سامانه پخش دیجیتال کانال های رسانه ملی و تاسیس دفتر خبری صداوسیمای مرند در بین شهرهای شمال غرب کشور نشان از بلوغ بالای فرهنگی مسئولان و اقشار مختلف مردم این منطقه دارد.



وی افزود: راه اندازی سامانه پخش دیجیتال و تاسیس دفتر خبری در مرند به لحاظ واقع شدن این شهر در گلوگاه اصلی اتصال ایران به اروپا و ضرورت مقابله با تولیدات ضد فرهنگی و ضداخلاقی از سوی رسانه های بیگانه حائز اهمیت فراوان است.



همچینن بهنام رضوانی، فرماندار مرند در این خصوص گفت: با برآورده شدن آرزوی حقیقی مردم این شهرستان در بهره مندی از خدمات سامانه پخش دیجیتال کانال های رسانه ملی و دفتر خبری صداوسیما، جایگاه ویژه خبرخیز بودن این شهرستان بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.



وی افزود: لازم است در گام بعدی، صداوسیما با استفاده از مشارکت و همگامی بخش های مختلف اداری و مردمی منطقه شرایط لازم را برای تاسیس رادیو شهر مرند مساعدتر کند.



فرماندار مرند گفت: تاسیس رادیو شهر مرند در کنار دو پروژه پخش دیجیتال و دفتر خبری، زمینه ساز معرفی دقیق مجموعه ظرفیت ها و مشکلات مختلف این شهرستان در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و پایدارسازی توسعه فراگیر آن خواهد بود.



مرند با حدود 250 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال غرب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار گرفته است.