پایان چهارمین روز ثبت نام کاندیداها در لرستان/ 70 نفر ثبت نام کردند

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای ثبت نام کاندیداها تاکنون 70 نفر برای نمایندگی مجلس در استان لرستان ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه خرم آباد تاکنون پیشتاز تعداد کاندیداهای ثبت نامی بوده است، بیان داشت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دستور وزیر کشور از روز شنبه مورخ سوم دی ماه سال جاری آغاز و تا پایان هفته آینده یعنی روز جمعه مورخ نهم دیماه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: داوطلبان باید به حوزه های اصلی فرمانداریها که هفت حوزه در استان لرستان است مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان بیان داشت: کسانیکه در خارج از استان هستند به ستاد انتخابات کشور و کسانیکه در خارج از کشور هستند می توانند با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگریها و نمایندگان سیاسی مجاز خارج از کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

شریعت نژاد افزود: داوطلبان باید اصل مدارک همراه با کپی آن را تسلیم فرمانداریها یا ستاد انتخابات کشور و یا سفارتخانه ها و کنسولگریها کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح روند تشکیل هیئتهای اجرایی انتخابات پرداخت و بیان داشت: همچنین هیئت های اجرایی انتخابات در شهرستانهای مختلف استان حداکثر باید تا روز پنج شنبه تشکیل شوند.

شریعت نژاد با بیان اینکه هیئتهای اجرایی مسئول برگزاری انتخابات است، یادآور شد: این هیئت های اجرایی متشکل از معتمدان محلی به علاوه رئیس ثبت احوال هر شهرستان و نماینده شورای شهرستان و یا بخش هستند.

وی به روند انتخاب معتمدان محلی در این هیئت اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 30 نفر از معتمدان محلی از سوی فرمانداری به هیئت نظارت معرفی می شوند که از میان این افراد هشت نفر برای عضویت در هیئت اجرایی انتخاب می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان عمده فعالیت هیئت اجرایی را برگزاری انتخابات دانست و بیان داشت: همچنین این هیئت کار بررسی صلاحیت ها، تعیین شعب اخذ رای، مقدار تعرفه ها، نظارت بر صحت انتخابات و همچنین صدور اعتبار نامه نمایندگان را بر عهده دارد.

وی یادآور شد: همه مقدمات و همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در استان اندیشیده شده و این آمادگی وجود دارد که هم ثبت نام و هم تشکیلات هیئتهای اجرایی و مراحل بعدی بر اساس زمان بندی انجام شود.