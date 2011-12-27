جلب اعتماد مردم با خدمتگزاری واقعی میسر است

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا شهبازی در هفتمین جلسه شورای اداری مریوان با بیان اینکه مدیران استان باید با خدمتگزاری واقعی موجبات جلب اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم کنند، اظهار داشت: ادارات نباید فلسفه وجودی خود را که خدمتگزاری به مردم و ارباب رجوع است، فراموش کنند.

وی افزود: مردم انتظارات به حقی از مسئولان و مدیران نظام دارند و بنابراین باید با آغوش باز از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مردمی که می توانند راهگشای بسیاری از مسایل جاری ادارات باشند استقبال کنند و مطمئن باشیم که عموم مردم تشخیص درستی دارند.

شهبازی مدیر موفق را مدیری دانست که در قلب مردم جای داشته باشد و به دنبال عناوین و القاب گذرای دنیوی نباشد چرا که ملاک موفقیت انسان ها در همه امور میزان نزدیک اعمال و رفتار آنها به احکام رهایی بخش اسلام و نزدیکی به مردم و با مردم بودن است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شرکت مردم استان در انتخابات پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: بهترین مشوق مردم جهت حضور حداکثری در انتخابات خدمت صادقانه مسئولان و مدیران در جامعه و ایجاد حس اعتماد به نظام است.

وی در پایان بر اجرای عملی طرح "میز خدمت" در سطح ادارات و سازمان های شهرستان مریوان در راستای خدمت رسانی مطلوب به ارباب رجوع تاکید کرد.