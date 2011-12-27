کشف 300 کیلو مواد مخدر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرهنگ حمید باغبان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای طرح های ضربتی مبارزه با سوداگران مرگ موفق شدند پنج باند کلان و فعال موادمخدر را در سطح استان متلاشی کنند.

وی گفت: از رقم فوق 145 کیلو انواع مواد مخدر و مقدار 155 کیلو (قرص آفدرین) ماده پیش ساز ماده مخدره صنعتی بوده که در عملیات های متعدد کشف و ضبط شده است.

سرهنگ باغبان افزود: تعداد 25 نفرقاچاقچی نیز در این مدت دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه گفت: همچنین چندین دستگاه کامیون و تریلی و خودروی سواری نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.