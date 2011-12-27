  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۰۲

کشف 300 کیلو مواد مخدر در آذربایجان شرقی

کشف 300 کیلو مواد مخدر در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: ماموران این پلیس در آذرماه سال جاری با مبارزه بی امان با سوداگران مرگ موفق شدند 300 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرهنگ حمید باغبان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای طرح های ضربتی مبارزه با سوداگران مرگ موفق شدند پنج باند کلان و فعال موادمخدر را در سطح استان متلاشی کنند.

وی گفت: از رقم فوق 145 کیلو انواع مواد مخدر و مقدار 155 کیلو (قرص آفدرین) ماده پیش ساز ماده مخدره صنعتی بوده که در عملیات های متعدد کشف و ضبط شده است.

سرهنگ باغبان افزود: تعداد 25 نفرقاچاقچی نیز در این مدت دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه گفت: همچنین چندین دستگاه کامیون و تریلی و خودروی سواری نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 1495148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها