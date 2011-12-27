به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد انتخابات استان کردستان که با حضور فرمانداران شهرستان های تابعه استان در سنندج تشکیل شد، با اشاره به اینکه حضور به موقع و پرشور مردم انقلابی ایران در حماسه نهم دی ماه سال 88، اظهار داشت: در این فتنه افرادی که نتوانسته بودند در جلب نظر مردم توفیقی حاصل کنند با شبهه افکنی درصدد فریب افکار عمومی و وارونه جلو دادن نتیجه انتخابات شدند.

وی افزود: حضور عاشورایی مردم در این حوادث به همه کنج اندیشان و یاوه گویان جهانی ثابت کرد تا زمانی که مردم ایران همدوش و همراه مسئولان از ارزشهای متعالی انقلاب دفاع کنند هرگونه طرح تفرقه افکنانه ای نمی تواند موجب جدایی مردم و مسئولان باشد.

حسن زاده مردم را وارثان و پاسداران حقیقی دفاع از معانی و ارزش های انقلاب برشمرد و یادآور شد: مردم ایران اسلامی این انقلاب را از آن خود می دانند و برای حفظ و نگهداری از آن از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در پایان اظهار داشت: در همه نقاط استان حتی در دورترین نقاط مرزی کوچکترین مشکلی در برگزاری انتخابات نداریم و انتظار می رود امسال نیز شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و مردمی در کشور و استان باشیم.