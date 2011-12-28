به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هفت تیم تحت عنوان "جام ولایت" به رقابت می‌پردازند که تا اینجای کار استقلال با 15 امتیاز صدرنشین جدول است و گازفجرجم و نیروی زمینی ارتش به ترتیب با 13 و 10 امتیاز مکان‌های دوم و سوم جدول را در اختیار دارند.

در مهمترین دیدار این هفته دو تیم گاز فجرجم و نیروی زمینی ارتش به مصاف هم خواهند رفت. گازی‌ها که در هفته دوم موفق به شکست استقلال شده بودند، این هفته به دنبال شکست تیم دوم جدول هستند تا اختلاف امتیاز با صدرنشین را حفظ کنند.

- برنامه هفته سوم لیگ برتر جودو به شرح زیر است:

دور اول:

* هتل ملک چالوس - شهدای خوزستان

* نیروی زمینی ارتش - تربیت خراسان شمالی

* نفت مسجد سلیمان - پالایش گاز فجرجم

دور دوم:

* نیروی زمینی ارتش - هتل ملک چالوس

* نفت مسجد سلیمان - استقلال ایران

* پالایش گاز فجرجم - تربیت خراسان شمالی

دور سوم:

*نیروی زمینی ارتش - شهدای خوزستان

* پالایش گاز فجرجم - هتل ملک چالوس

* تربیت خراسان شمالی - استقلال ایران

دور چهارم:

* نفت مسجد سلیمان - شهدای خوزستان

* پالایش گاز فجرجم - نیروی زمینی ارتش

* استقلال ایران - هتل ملک چالوس

دور پنجم:

* پالایش گاز فجرجم - شهدای خوزستان

* تربیت خراسان شمالی - نفت مسجد سلیمان

* استقلال ایران - نیروی زمینی ارتش