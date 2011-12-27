تلاش امدادگران برای نجات جان کارگران حادثه خیابان بهار تبریز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان کرمانی نژاد افزود: حدود ساعت 11 صبح روز سه شنبه یک باب ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی در حال ساخت در محله کوی پیروز خیابان بهار ریزش کرده و متاسفانه پنج نفر از کارگران این ساختمان در زیر آوار ماندند.

وی ادامه داد: این حادثه به آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروهای ایستگاه دو آتش نشانی تبریز در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به وسعت حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه های چهار، سه، یک و 16 نیز جهت کمک به یافتن کارگران زیر آوار به محل حادثه اعزام شدند.

کرمانی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به نجات دو نفر از کارگران زیر آوار توسط ماموران امداد آتش نشانی تبریز و انتقال به مراکز درمانی، تاکید کرد: با توجه به دشواری های موجود در محل حادثه و به دلیل انبوه بتن های ریزشی و کلاف پیچیده میل گردها، وضعیت سه کارگر دیگر نامشخص بوده و تلاش برای نجات این حادثه دیدگان همچنان ادامه دارد.