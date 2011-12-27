کرایه تاکسی های تبریز به صورت هوشمند پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در خصوص ساماندهی وضعیت تاکسی‌های شهر تبریز افزود: در سال آینده با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال برای تاکسی متردار کردن تاکسی‌ها در نظر گرفته شده و با مشارکت بانک تجارت پرداخت کرایه‌ها به صورت هوشمند انجام خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تبریز، گفت: بزودی در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی تبریز یک هزار و 500 تاکسی جدید وارد این مجموعه می‌شود.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت دقیق قانون و مصوبات شورای شهر از سوی رانندگان تاکسی در اخذ کرایه از شهروندان، عدول آگاهانه و خودسرانه از این مصوبه را خلاف قانون دانست و گفت: هرگونه دریافت کرایه اضافه، خارج از مصوبه شورا و دفترچه تعرفه تاکسیرانی خلاف بوده و در صورت مواجهه با این قبیل موارد تخلف، با رانندگان خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

نوین همچنین بر لزوم اعمال نظارت های مستمر و کنترل های مداوم از سوی سازمان تاکسیرانی تبریز بر عملکرد رانندگان تاکسی تأکید و بیان کرد: سازمان تاکسیرانی باید با تقویت مکانیزم های نظارتی و کنترلی خود مانع از تخطی برخی رانندگان از قانون و بروز نارضایتی عمومی نزد مردم شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه اقدام برخی رانندگان در اخذ کرایه های اضافی از مسافران به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست، تلاش برای ساماندهی وضعیت تاکسی های درون شهری و نیز ایستگاه های موجود در سطح شهر از سوی سازمان تاکسیرانی را از ضرورت های کاری این سازمان برشمرد.