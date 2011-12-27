به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مدیر روستا درباره حضورش در تیم فوتبال شهرداری تبریز گفت: شهرداری تیم بسیار خوبی است که از نظر امکانات نیز شرایط مناسبی دارد، پیش از پایان نیم فصل اول از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم، اما تصمیم گرفتم که هدایت شهرداری تبریز را بر عهده بگیرم.

وی درباره عملکرد تیم تازه‌اش در نیم فصل اول لیگ برتر با بیان اینکه عملکرد این تیم نسبتا خوب بود، اما می‌توانست بسیار بهتر از این باشد، اظهار کرد: شهرداری بازیکنان خوبی دارد که ضمن داشتن تجربه زیاد با یکدیگر هماهنگ هستند و تیم یک دستی را ساخته‌اند، این تیم در نیم فصل اول با بدشانسی‌هایی روبرو بود که امیدوارم در نیم فصل دوم شرایط را تغییر دهیم.

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز، همچنین درباره برنامه‌هایش برای گذراندن تعطیلات نیم فصل بیان کرد: ۱۰ روز از تعطیلات نیم فصل باقی‌مانده و ما قصد داریم در این زمان اردوی یک هفته‌ای را در کرج برگزار کنیم تا هم بازیکنان تیم در کنار یکدیگر تمرین کنند و هم بتوانیم از امکانات یک زمین مناسب برای تمرین استفاده کنیم.

مدیرروستا اضافه کرد: از آنجایی که تیم‌هایی که در زمان اردو در اطراف ما هستند، در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر با ما بازی دارند، شاید نتوانیم با تیم‌های لیگ برتری بازی تدارکاتی انجام دهیم، اما سعی می‌کنیم در برنامه اردوی‌مان بازی تدارکاتی را نیز بگنجانیم.

علی اصغر مدیر روستا که سال گذشته هدایت تیم فوتبال پاس همدان را بر عهده داشت، درباره کیفیت نیم فصل اول لیگ یازدهم، گفت: به نظر من فصل گذشته لیگ برتر از نظر فنی بهتر از امسال بود، اما در مجموع باید بگویم که قدرت تیم‌ها سال به سال به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شود و امسال هم مانند سال‌های گذشته رقابت‌ها در بالا و پایین جدول بسیار فشرده است، ضمن اینکه نیم فصل دوم همیشه سخت‌تر از نیم فصل اول است و تیم‌ها با شناختی که نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند، سخت‌تر امتیاز را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: با مسئولان باشگاه برای بررسی جذب بازیکنان جدید صحبت کرده‌ام، ما اکنون دو جای خالی بیشتر نداریم و به همین دلیل باید خوب فکر کنیم که بهتر است چه کسی را جذب کنیم و مهم‌تر از آن این که بفهمیم چه کسی را می‌توانیم به خدمت بگیریم.

سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه جایگاه تیمش را در پایان فصل این گونه پیش‌بینی کرد: در شرایط حاضر سخت است که درباره جایگاه تیم در پایان فصل صحبت کنیم، اما با آنچه من از شهرداری در نیم فصل اول دیده‌ام و همچنین با صحبت‌هایی که انجام شد و تمرین‌هایی که انجام می‌شود، معتقدم این تیم می‌تواند در پایان فصل جزو شش تیم اول جدول رده بندی قرار گیرد.

ملی‌پوش سابق فوتبال ایران همچنین درباره عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول و حضور مصطفی دنیزلی در راس کادر فنی این تیم، گفت: پرسپولیس در نیم فصل اول فراز و نشیب زیادی داشت که دلیل اصلی‌اش حاشیه‌های زیاد این تیم بود.

وی افزود: پرسپولیس با این که در چند نقطه با کمبود بازیکن خوب روبرو است، در مجموع از بازیکنان بسیار خوبی سود می‌برد، اما استرسی که برای کادر فنی و بازیکنان این تیم ایجاد شد، مانع از نتیجه‌گیری خوب آن‌ها شد، دنیزلی مربی بزرگ و خوبی است که البته دو سال است در تیمی مربیگری نکرده، اما شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد و اکنون نیز که به پرسپولیس بازگشته، اگر همان توان پیشین‌اش را داشته باشد، می‌تواند به این تیم کمک زیادی کند.