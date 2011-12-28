آیین علم بندی شهرستان مراغه ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: مراسم سوگواری علم‌بندی مراغه که هر سال در سوم محرم در این شهرستان برگزار می‌شود، به عنوان یک اثر معنوی در فهرست میراث‌فرهنگی کشور قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این شیوه عزاداری که همه ساله با شکوه بسیار و حضور گسترده مردم برگزار می شود، با گذشت زمان های بسیار همچنان شکل سنتی خود را حفظ کرده است.

محمدی تشریح کرد: همزمان با سوم ماه محرم و یادآوری رسیدن کاروان امام حسین(ع) به کربلا و برافراشته شدن علم این امام، آیین علم بندی در مراغه آغاز می شود.

وی ادامه داد: هر یک از محلات شهرستان مراغه مانند محله چهل پا، بیرون قلعه و محله شجاع الدوله در این روز، یک علم را آذین بسته و در میان میدان آن محله افراشته می کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: علم میدان دروازه که از قدمت و شهرت بیشتری در میان علم های این شهرستان برخوردار است با بیش از 40 متر ارتفاع در این روز با پارچه های رنگی آذین شده و در این محله افراشته می شود.

محمدی افزود: هزاران نفر از مردم شهرستان به این محل آمده و نذورات و قربانی های خود را در پای علم انجام داده و میان مردم تقسیم می کنند.

وی یادآور شد: در طول ایام محرم هر روز صبح و بعد از ظهر در کنار علم گردانی، تکیه ای نیز برپا شده و دسته جات عزاداری با حضور در آنها به سوگواری سالار شهیدان مشغول می شوند.

محمدی بیان کرد: علم میدان تاریخی دروازه مراغه در روز سوم محرم با یا حسین گویی مردم بلند شده و تا پایان صفر باقی می ماند که نمادی از علم حضرت ابوالفضل(ع) در کربلاست.

وی با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از آثار معنوی مناطق مختلف کشورمان در کنار آثار تاریخی، گفت: سوگواری های مناطق مختلف استان در ایام محرم از جمله عزاداری های سنتی و اصیلی است که طی سالیان دراز اصالت خود را حفظ کرده و باید به نسل های آتی منتقل شود.

گفتنی است، پرونده 26 اثر تاریخی آذربایجان شرقی برای ثبت در فهرست آثار ملی، در چهارمین همایش ملی شورای سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی در جزیره قشم تکمیل و فرستاده شده که بیش از 10 پرونده از محوطه های تاریخی، پنج بنای تاریخی، پنج اثر طبیعی و شش اثر معنوی و ناملموس را شامل می شود.