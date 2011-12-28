وحدت اصولگرایان در انتخابات حرف اول را می زند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در همه حوزه های انتخاباتی کشور اصولگرایان کاندیدای خود را با تابلو معرفی می کنند و مردم برای شناخت اصولگرایان مشکلی نخواهند داشت چرا که اصولگرایان دارای تابلوی واحدی هستند و در زیر این تابلو فعالیت می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بررسی و تائید و رد صلاحیت افراد شرکت کننده در عرصه انتخابات را نیازمند پروسه خاص و ویژه عنوان کرد و با یادآوری اینکه این وظیفه خطیر را شورای نگهبان بر عهده دارد ادامه داد: نباید در یک فرایند و رقایت سالم انتخاباتی برای همدیگر خط و نشان کشید و بی دلیل و سند کسی را رد صلاحیت نمود.

جلالی پرهیز از بداخلاقی انتخاباتی و دوری از تخریب رقیب را یک اصل مهم در برگزاری یک رقابت سالم انتخاباتی دانست و افزود: در عرصه انتخابات و رقابت نباید نسبت به خارج کردن حریف از صحنه انتخاباتی القاب بد به آنها چسباند.

وی افزود: در شهرستانها و استانها اصول گرایان نامزدها را معرفی کنند اگر اختلاف نظر ندارند به تبلیغ آنها بپردازند لذا در هراستانی که اختلاف نظر وجود دارد سه نفر حکم حضور دارند که آن سه حکم در روند اختلافات اصولگرایان اظهار نظر می کنند اگر باز حکم های استانی نتواستند یک اختلافی را برطرف کنند آن اختلاف را به شورای مرکزی ارجاع داده می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی یاد آور شد: برای انتخابات شرط و شروط گذاشتن غلط است چون آن کس باید انتخاب شود که مردم شرط ناپذیرند و باید فرد کاندیدا خود را عرضه کند بلکه مردم اگر صلاح بدانند انتخاب می کنند.

جلالی با تحلیل فضای سیاسی حاکم بر انتخابات مجلس نهم افزود: مشارکت مردم در انتخاب مطلوب بوده و هر طیف سیاسی اصول گرا، اصلاح طلب که صلاحیت و توانمندی داشت در انتخابات شرکت کند

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آنچه که مهم است جامعه روحانیت مبارز و جامعیت مدرسین محوریت جریان اصول گرایی را در دست گرفته اند و انتظار این است که همه اصول گرایان در زیر چتر جامعیت حرکت بکنند حرکتهای انشقاقی می تواند موجب شکست و گسست در جبهه اصول گرایان شود .

جلالی افزود: 7+8 معنایش این است که دو نفر از دو جبهه پایداری باید در گروه شورای مرکزی جبهه اصولگرایان شرکت بکند لذا صندلی آنها خالی است این اطمینان است که در جبهه پایداری هم ضرورتهای مربوط به انقلاب و ضرورت وحدت و اتحاد هر دو در کنار هم قرار گیرند .

جلالی از تحقق وحدت بین اصولگرایان در بسیاری از استانها خبرداد و افزود: در خیلی از استانها بین اصول گرایان استانها اختلاف نظر نیست و اصول گرایان در داخل استانها یکپارچه هستند.

وی با اذعان به وجود برخی اختلاف نظرها در بین گروههای اصولگرا افزود: وجود برخی از اختلاف نظرها به مرکز و تعامل گروههای اولگرا در تهران مرتبط است و بایداختلاف نظر ها به استانها کشیده نشود چرا که درصد بسیاری از کاندیداهای اصولگرا در شهرستانها قاعدتا" مشترک خواهد بود و باید به شکل اتوماتیک اختلاف ها را به وحدت رساند .

وی در ادامه به ربودن شدن سه مهندس در نیروگاه منطقه حمس در سوریه اشاره کرد و افزود: این نیروگاه برای تولید برق بود لذا وزارت امور خارجه پیگیری جدی را دارد و دولت ایران برای رفاه ملت سوریه بسیار حساس است و این ربودن مهندسین توطئه در کار است و وزارت امور خارجه دنبال آزادی و پیدا کردن این سه مهندس است .