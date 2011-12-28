به گزارش خبرگزاری مهر، تورج همتی در نخستین جلسه کارگروه راهبری پژوهشکده محیط زیست دریایی خلیج فارس اظهار کرد: تاکنون نتوانسته ایم از قابلیتها و ظرفیتهای دریایی به خوبی استفاده کنیم. خوزستان از توانمندیهای بالقوه طبیعی بسیاری در حوزه دریا برخوردار است که می توان به وجود "خور موسی" با ویژگیهای منحصر به فرد با دارا بودن وسیعترین بسترهای گِلی جزر و مدی در کشور و منطقه، وسعت بی همتا با خوریات منشعب فرعی بسیار، دامنه جزر و مد وسیع (با ارتفاع شش متر ) به دلیل توپوگرافی متنوع، عمق زیاد ( تا 80 متر) و وجود جزایر با ارزش زیستگاهی بالا اشاره کرد.

وی افزود: وجود تالاب ساحلی بین المللی شادگان با وسعت 400 هزار هکتار ثبت شده در کنوانسیون رامسر، دارا بودن خلیجهای مستعد برای توسعه و وجود سه مصب غنی اروندرود، بهمنشیر و زهره با کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی فراوان و از طرفی شرایط ژئوپلیتیک منطقه و وجود مرز مشترک آبی با کشورهای همسایه از دیگر توانمندیهای زیست محیطی خوزستان است.



همتی گفت: با وجود استعداد‌های فراوان زیست محیطی در منطقه، ورود آلودگیهای غیرقابل کنترل و بدون پایش به منابع زیست محیطی، پساب صنایع به‌ویژه پتروشیمی ها و پالایشگاه و نیز فاضلاب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هندیجان که بدون تصفیه و در حجم بالا وارد پهنه های آبی استان می شود. تعدد بنادر که منجر به تردد زیاد کشتی ها و آلودگی های با منشاء خشکی و دریایی شده و همچنین آلودگی هوا ناشی از صنایع پتروشیمی و نشست آن در پهنه دریا و آلودگی هوای شهرهای ساحلی از نمونه مشکلاتی است که گریبانگیر محیط زیست منطقه است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد: به همین منظور ضرورت تاسیس مرکزی با مقیاس فرا استانی و منطقه ای با ساختاری عملیاتی و ماموریتی صرفا اجرایی، بیش از پیش احساس می شود. تاسیس این مرکز می تواند به عنوان یک هماهنگ کننده منطقه ای به منظور ارتباط و تبادل اطلاعات با سازمانهای منطقه ای فعال در حوزه محیط زیست دریا مانند سازمان "راپمی" عمل کند.



وی افزود: با توجه به لزوم ایجاد یک پایگاه داده به منظور برنامه‌ریزی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و جلوگیری از دوباره‌کاری در انجام تحقیقات علمی توسط افراد، ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر، این مرکز یک بانک اطلاعاتی و یک پایگاه داده از تمامی یافته‌ها و تحقیقاتی را ایجاد کرده و نقش راهبری تحقیقات علمی در حوزه دریا در منطقه را ایفا خواهد کرد.



همتی گفت: نیازهای تحقیقاتی منطقه در حوزه دریاشناسی و با راهبری این پژوهشگاه به انجام خواهد رسید و از آنجا که این پژوهشگاه ماموریتی صرفا عملیاتی و اجرایی دارد و تحصیلات آکادمیک در آن صورت نمی گیرد، ارتباط سایر ارگانها و دانشگاه ها با آن می تواند به‌این صورت باشد که دانشجویانی که تحصیلات آکادمیک مرتبط با دریا را در مراکز آموزش عالی آزاد، دولتی و غیر انتفاعی گذرانده اند، برای گذران دوره های عملی و کاربردی و آزمودن دانستنیهای خود در عرصه و نیز انجام پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوع، به این پژوهشگاه معرفی می شوند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تحقیقاتی که توسط مراکز تحقیقاتی وابسته به سایر ارگانها مانند مرکز تحقیقات شیلات انجام می شود با همکاری مشترک با این پژوهشگاه می تواند به انجام برسد و ارگانهایی مانند بنادر و دریانوردی در زمینه آموزش دوره های دریانوردی و انجام پروژه های علمی می توانند همکاری داشته باشند. همچنین در این مرکز آموزشهای عملی و فوریتهای امداد و نجات زیست مندان دریایی ارائه خواهد شد.