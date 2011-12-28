19 نفراز زندانیان شهرستان بوئین زهرا آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسینی مرادآبادی در این باره گفت: صلح و سازش در بین عموم مردم نیازمند فرهنگ سازی است و همه مردم و نهادهای اجتماعی در اشاعه آن نقش اساسی دارند.

رئیس شورای حل اختلاف زندان بوئین زهرا افزود: متأسفانه آمار برخی از جرائم مانند نزاع دسته جمعی روبه رشد است و انتظار می رود با ترویج و آگاه سازی فرهنگ گذشت وعفو کردن که در دین مبین اسلام نیز به کرات مورد تاکید قرار گرفته، درگیری و نزاع به حداقل ممکن برسد.

وی تشکیل گروههای مردم نهاد را به منظور توسعه مشارکتهای عمومی ضروری دانست و تصریح کرد: بهترین مرجع حل و فصل اختلافات و مسائل خانوادگی میانجی گری توسط خود مردم است.

حسینی مرادآبادی یادآور شد: شورای حل اختلاف زندان بوئین زهرا بخش زیادی از پرونده های حوزه خود را با پیگیری و تشکیل جلسات متعدد در مدت زمان کوتاهی سرو سامان داده و نتیجه آن کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی آنها بوده است.

وی بیان کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از مهمترین برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان است و شورای حل اختلاف دراین راستا وظیفه سنگینی را برعهده دارد.