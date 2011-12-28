به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کبیری در این باره اظهارداشت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان کالاهایی نظیر قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر،پنیر، روغن نباتی و شیرخشک کودکان و دفاتر تحریر از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف هستند.

کبیری با تاکید بر اینکه فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تعاونی مصرف از نهادهای مهم توزیع کالا در نظام اقتصادی هستند تصریح کرد: مقرر شده است بازرسان سازمان های صنعت معدن وتجارت و اصناف کشور در طرح ضربتی که به طور همزمان در سراسر کشور اجرا می شود فعالیت فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی مصرف در زمینه خرید و فروش کالارا مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی مصرف تابع ضوابط و ضرایب سود خرده فروشی هستند و اگر کالایی را از مبادی تولید و تامین تهیه و خریداری می کنند استفاده از ضرایب سود حتما باید نسبت به قیمت فروش کارخانه و قیمت فروش وارد کننده باشد.

این مسئول یادآورشد: در فروشگاههای زنجیره ای قیمت کالایی که از مبادی تامین و به مصرف کننده نهایی عرضه می شود باید پایین تر از قیمت بازار و مندرج بر روی کالا باشد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان کالاهایی نظیر قند، شکر، برنج حبوبات، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک کودکان و دفاتر تحریر و سایر موارد مندرج در قانون از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف هستند ضمن اینکه واحد تولیدی قیمت نهایی مصرف کننده کالاهای مشمول با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر روی بسته بندی درج کرده و دریافت مجدد در ذیل صورتحساب مشتریان تخلف

گرانفروشی محسوب می شود.

کبیری گفت: از آبان ماه سال گذشته انبارهای مرکزی فروشگاههای زنجیره ای مکلف شده اند هر ماه میزان دقیق کالاهایی نظیر انواع روغن نباتی، پنیر، رب گوجه فرنگی، قند و شکر، کره، ماکارونی، برنج، چای، خرما، حبوبات، پودر شوینده، تخم مرغ، گوشت قرمز و مرغ ولاستیک را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان خود کتبا گزارش کرده در غیر این صورت مشمول قوانین تعزیرات حکومتی می شوند.