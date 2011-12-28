  1. استانها
  2. قزوین
۷ دی ۱۳۹۰، ۷:۳۳

سارق زورگیر در استان قزوین دستگیر شد

سارق زورگیر در استان قزوین دستگیر شد

البرز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان البرز گفت: با تلاش ماموران انتظامی یک سارق زورگیر در این شهرستان در مخفیگاه خود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس رحمانی در این خصوص اظهارداشت: در پی شکایت راننده یک آژانس مسافرتی مبنی بر زورگیری فردی، خودرو و مقداری پول نقد وی به سرقت رفته است موضوع مورد بررسی ماموران پلیس قرار گرفت.
 
سرهنگ رحمانی افزود: پس از انجام تحقیقات و با همکاری شاکی، سارق زورگیر شناسایی و طی چند اقدام اطلاعاتی در محل اختفاء خود دستگیر شد.
 
وی یادآور شد: سارق زورگیر علیرغم انکار اتهام سرانجام در بازجویی ها به جرم خود از جمله سرقت و تجاوز به عنف اعتراف کرد.
 
رحمانی گفت: خودرو مسروقه نیز کشف و ضبط شده است.
کد مطلب 1495169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها