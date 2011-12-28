سارق زورگیر در استان قزوین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس رحمانی در این خصوص اظهارداشت: در پی شکایت راننده یک آژانس مسافرتی مبنی بر زورگیری فردی، خودرو و مقداری پول نقد وی به سرقت رفته است موضوع مورد بررسی ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ رحمانی افزود: پس از انجام تحقیقات و با همکاری شاکی، سارق زورگیر شناسایی و طی چند اقدام اطلاعاتی در محل اختفاء خود دستگیر شد.

وی یادآور شد: سارق زورگیر علیرغم انکار اتهام سرانجام در بازجویی ها به جرم خود از جمله سرقت و تجاوز به عنف اعتراف کرد.

رحمانی گفت: خودرو مسروقه نیز کشف و ضبط شده است.