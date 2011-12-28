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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در کشور دوم شد

سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در کشور دوم شد

قزوین - خبرگزاری مهر: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با ثبت ۸۸۴ واحد تولیدی در سامانه آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی با موضوع معرفی تولیدات داخلی، رتبه دوم کشور را در بین ۳۱ سازمان کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با بررسی های انجام شده توسط پایگاه اطلاع رسانی تولیدات داخل در خصوص ارزیابی عملکرد سازمانهای صنعت معدن وتجارت استانها طی آبان ماه سالجاری اطلاعات شاسنامه ای تعداد شش هزار و 355  واحد تولیدی در سامانه اطلاعات واحدهای تولیدی با موضوع معرفی تولیدات داخلی ثبت شده است که استان قزوین با کسب رکورد ۸۸۴ واحدی مقام دوم را به خود اختصاص داد.
 
بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت اطلاعات ثبت شده در سامانه تولیدات داخل امسال در مقایسه با سال گذشته، مجموعا چهار هزار و 110 واحد تولیدی بوده که ۵۴ درصد رشد داشته است.
 
استان قزوین با ثبت بیشترین رکورد  واحد های تولیدی  از جمله استانهای پیشتاز، ثبت اطاعات در سامانه اطلاعات واحدهای تولیدی کشور بوده و دومین رتبه را در بین ۳۱ استان از آن خود کرده است.
 
بعد از استان قزوین بیشترین درصد ثبت رکورد واحدهای تولیدی مربوط به استانهای آذربایجان شرقی،‌ سمنان و یزد با ۷۱۴، ۵۱۰ و ۳۵۵ رکورد است.

در سومین ارزیابی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، استان های خراسان شمالی، لرستان، کرمانشاه و قزوین بهترین عملکرد را طی این دوره داشته اند.
 
کد مطلب 1495170

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