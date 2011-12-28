کشاورزی خوزستان در مسیر نابودی /واردات معضل شده است

امید فراز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم ساماندهی میوه های وارداتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در ماه های اخیر به هر طرف که نگاه می کنی میوه های وارداتی در بازار عرضه می شود که با زبان بی زبانی از دلارهایی سخن می گویند که صرف وارد شدن آنها شده است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته برخی از ما به جای اینکه از مرکبات تولیدی خودمان که حاصل دسترنج کشاورزان خوزستانی است مصرف کرده باشیم از مرکبات وارداتی که درباره مبدا بعضی از آنها هم حرف و حدیثهایی وجود دارد،استفاده کرده ایم و فقط در این میان وضعیت کشاورزان استان نابسامان می شود.

این کارشناس زراعت و اصلاح نباتات با اشاره به اینکه با چنین سیاستهایی فعالیت کشاورزی در خوزستان اقتصادی نیست، گفت: باید به کشاورزان استانی حق بدهیم که بگویند کشاورزی دیگر سودی ندارد و در مسیر نابودی است.این در حالی است که بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی از خرداد ‌ماه اعلام کرده بود، هم ثبت و سفارش و هم ورود انواع میوه‌ها به جز موز ممنوع است.

فراز عنوان کرد: همچنین ممنوعیت 50 نوع محصول کشاورزی که سال گذشته ابلاغ شده همچنان پابرجاست و اگر این بخشنامه اجرایی شده وجود انبوه میوه های خارجی در بازار میوه نشانه چیست.



وی همچنین خواستار حمایتهای لازم دولت برای بالا بردن توان تخصصی تولیدات کشاورزی داخل به ویژه در شرایط کم‌آبی شد.



فراز با اشاره به اینکه مدتی است برخی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دلیل وجود چنین سیاستهایی، کار خود را رها کرده و به جرگه واردکنندگان پیوسته اند، گفت: واردات رسمی و غیر رسمی به ویژه در زمینه مرکبات، تولید داخلی را نابود کرده و آنچه عملا از دولت دیدیم، نه تنها حمایت نبوده، بلکه کارهایی بوده که باعث خسارت بسیاری به کشاورزان شده است.



این کارشناس کشاورزی، بیکار شدن کشاورزان را تهدیدی جدی برای اقتصاد استان دانست و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات، بیش از پیش به فکر کشاورزان باشد.