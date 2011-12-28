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۷ دی ۱۳۹۰، ۷:۵۲

حیاتی خبر داد:

حضور پررنگ فیلم سازان خوزستانی در جشنواره 1404

حضور پررنگ فیلم سازان خوزستانی در جشنواره 1404

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان از حضور پررنگ و پر تعداد فیلم سازان این استان در جشنواره هنری ایران 1404 خبر داد.

علی حیاتی به خبرنگار مهر گفت: واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان با 9 فیلم کوتاه داستانی و مستند در این جشنواره شرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: فیلمهای سایه خاموش من (علی حیاتی)، دفینه (احمد حیاتی)، کودکی نخل (محمدرضا فرطوسی)، سایه (احمد زایری) و جوخه (علی حیاتی) در بخش داستانی شرکت خواهند کرد.

حیاتی افزود: چهار فیلم مادرم بلوط و مدار صفر درجه ساخته محمود رحمانی، جاده های فراموشی ساخته سید امین سپهریان و سینماآزادی ساخته مهدی طرفی در بخش مستند جشنواره حضور خواهند داشت.

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان عنوان کرد: این جشنواره در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1495176

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