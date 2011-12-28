ایران :

سیلی و اخراج، هدیه جشن تولد یارانه ها

رئیس جمهور در همایش روسای نمایندگی ها در خارج کشور تشریح کرد: تحقق اهداف انقلاب با عقلانیت، اعتماد به نفس و ایستادگی بر اصول

معاون اول رئیس جمهور: با تحریم نفتی ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد



تفاهم:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: استقبال سرد مردم از پیش فروش سکه

صادرات سیمان ایران رکورد زد

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها خبر داد: حذف 10 میلیون نفر از فهرست پرداخت یارانه نقدی

تهران امروز:

یارانه 10 میلیون نفر قطع می شود

شب پرماجرای نود و عادل فردوسی پور؛ افشای نیمه تاریک فوتبال

لاریجانی نماینده دولت را اخراج کرد

محمد باقر قالیباف در جنوب تهران: عوض شدن جای ارزش ها و ضد ارزش ها خطرناک است



جام جم :

10میلیون یارانه بگیر پردرآمد حذف می شوند

افزایش گرایش دانشجویان به خانه های مجردی

اتمام حجت پلیس با تبلیغ کنندگان در شبکه های ماهواره ای

حمایت:

رئیس قوه قضائیه: دخالتی در نظارت بر انتخابات نداریم

پاهای بی رمق، پله های طولانی

رئیس دیوان عالی کشور خواستار شد: تلاش همگانی برای حل معضل آلودگی هوای تهران





خراسان:

فرمول جدید دولت برای حذف یارانه 10 میلیون نفر

مدیر کل اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال: 24 درصد جمعیت کشور در آستانه ازدواج قرار دارند

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور خبر دادند: عزم قوه قضائیه برای پیشگیری و برخورد جدی با جرایم انتخاباتی



دنیای اقتصاد:

حذف یارانه 10 میلیون ایرانی

چاره اندیشی برای رونق تولید؛ وزیر سابق اقتصاد: علاج در یارانه نیست

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: بازار سرد پیش فروش سکه

شرق:

رئیس قوه قضائیه: متهمان فساد مالی تعلیم دیده اند تا لب باز نکنند

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها خبر داد: حذف 10 میلیون نفر از یارانه های نقدی

برخورد نماینده مجلس و دولت در "بهارستان"؛ تولد یک سالگی یارانه ها پایان خوشی نداشت



فرهیختگان:

مجلس با اشاره به تاخیر دولت در ارسال بودجه؛ رسیدگی به لایحه بودجه به سال آینده موکول می شود

حذف یارانه 10 میلیون مرفه

رئیس قوه قضائیه: متهمان فساد مالی تعلیم دیده اند تا لب باز نکنند



قدس:

تحلیل نمایندگان مجلس از مرحله دوم هدفمندی؛ افزایش قیمت انرژی به مصلحت کشور نیست

انتقاد نماینده، انکار وزیر؛ کشمکش دولت و مجلس بر سر بیکاری

توکلی: مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد کوتاهی کرده است



کیهان:

قوه قضائیه: نقش ما در انتخابات برخورد با جرایم است نه نظارت

یارانه 10 میلیون نفر از اقشار مرفه حذف می شود

استقبال اسلامگرایان مصر از هنیه در قاهره

ملت ما:

محسنی اژه ای: دشمن تلاش دارد فضای کشور را در آستانه انتخابات ناامن نشان دهد

لاریجانی: مرادی را از مجلس بیرون کنید؛ سیلی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به گوش یک نماینده مجلس

یارانه 10 میلیون نفر قطع می شود



وطن امروز:

امیر میرزایی حکمتی در نخستین جلسه محاکمه جزئیات بیشتری از جاسوسی خود را فاش کرد؛ روایت دستگیری جاسوس سیا

از حذف پیش دانشگاهی تا تغییر شیوه ارزیابی؛ اعلام جزئیات نظام آموزشی 3-3-6

تا روز چهارم صورت گرفت؛ ثبت نام 1806 نفر در انتخابات مجلس



همشهری:

امروز دمای تهران به زیر صفر می رسد

تاکید نمایندگان مجلس؛ کمک نکردن به مترو، کمک به آلودگی هواست

خداحافظی 10 میلیون نفر با یارانه نقدی