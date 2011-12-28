14 نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خیاطی عصر سه شنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1375 با هدف ساماندهی حوزه نرم افزاری و رسانه های دیجیتال کشور راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه اولین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال سال 85 در تهران برگزار شد، افزود: دومین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال سال 83 و سومین دوره برگزاری این نمایشگاه سال 87 در سطح بین المللی برگزار شد.



خیاطی هدف از برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در استانها را جریان سازی و آشنایی مردم با این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سطح استانی سال 87 در استان قم برگزار شد و تاکنون 23 نمایشگاه استانی در حوزه رسانه های دیجیتال در سراسر کشور برگزار شده است.



مدیر برگزاری نمایشگاه های استانی رسانه های دیجیتال با بیان اینکه مهرماه سال جاری پنجمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال در تهران برگزار شد، تصریح کرد: در این نمایشگاه توانستیم به 40 هزار عنوان تولید داخل کشور برسیم و هم اکنون در نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خوزستان هفت هزار عنوان از مجموع آن آثار را عرضه کرده ایم.



وی افزود: این هفت هزار عنوان در دو قسمت فرهنگ سازی و تولیدات موسسات و شرکتها در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد. بخش فرهنگ سازی شامل معرفی شهدای فاوا، معرفی برگزیدگان جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال، معرفی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، جنگ نرم در رسانه های دیجیتال، کارگاه های آموزشی و بازی های رایانه ای است.



خیاطی قسمت دو را شامل نرم افزارهای رایانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه، نرم افزارهای آموزشی و کاربردی کودک، نوجوان و مذهبی برشمرد و گفت: همچنین در بخش شهر دیجیتال این نمایشگاه، دستگاه های دولتی و حکومتی در حوزه رسانه های دیجیتال به معرفی خدمات خود می پردازند.



نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال تا هشت دی ماه در محل موزه هنرهای معاصر اهواز برپاست.