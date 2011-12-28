صادق پروین آشتیانی، کارگردان فیلم "پنج روز مقاومت" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم را نیمه دوم دی کلید می‌زنیم. این پروژه پیش از این "پنج روز طولانی" نام داشت که با تغییر فیلمنامه‌نویس و آمدن جابر قاسمعلی به عنوان فیلمنامه‌نویس جدید به "پنج روز مقاومت" تغییر نام پیدا کرد.

به گفته آشتیانی ممکن است نام جدید فیلم هم با توافق مرکز سیما فیلم مجددا تغییر کند.

آشتیانی در ادامه درباره زمان دقیق ساخت فیلم گفت: من و آقای اکبری‌خواه، تهیه‌کننده این کار به تازگی ازسفر سوسنگرد و بازدید لوکیشن‌ها برگشته‌ایم. با توجه به اینکه نیاز به مهمات و هماهنگی‌های امنیتی لازم داریم، ممکن است کمی دیر وارد پیش تولید شویم مگر اینکه همه چیز خوب پیش رود که در این صورت هفته آینده وارد پیش تولید، انتخاب بازیگر و...شویم و نیمه دوم دی ماه کار را کلید خواهیم زد.

وی اشاره کرد: فیلم "پنج روز مقاومت" داستان زنی از اهالی سوسنگرد را روایت می‌کند که در روزهای اولیه حمله عراق برای حفظ کیان خانواه‌اش در برابر دشمن تلاش می‌کند.

آشتیانی درباره انتخاب قهرمان اصلی داستان که زن است، گفت: این تله از معدود فیلم‌هایی است که قهرمان اصلی آن یک زن و در واقع مادر است و به همین دلیل من را درگیر کرد. زن سمبل عشق، عاطفه و احساسات است که در این فیلم با شرایطی متضاد رو به رو می‌شود.

وی گفت: تقابل این دو موضوع برایم جذاب بود و احساس خوب مادرانه من را جلب کرد. به هیمن دلیل نمی‌توانم بگویم نگاه نمادین و سمبلیک صرف داشتم.

به گفته آشتیانی ویژگی بارز و تفاوت این فیلم با فیلم‌های تولید شده در حوزه دفاع مقدس، در شکل داستان آن است که قهرمان قصه در شرایط جنگ قرار دارد و هر کسی می‌تواند با شخصیت اصلی همذات پنداری کند.