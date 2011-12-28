محمد جعفری، تهیه‌کننده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سریال در قالب طنز اجتماعی ساخته می‌شود، گفت: در این سریال بسیاری از مشکلات آپارتمان‌نشین‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: این اولین سریالی است که در استان گیلان با موضوع آپارتمان نشینی ساخته می‌شود که داستان‌ آن پنج خانواده را روایت می‌کند.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه پیش تولید این مجموعه از مهر ماه سال گذشته آغاز و تا بهمن ماه ادامه داشت، تصریح کرد: از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا شهریور ماه سال جاری تصویربرداری این سریال طول کشید.

جعفری افزود: پس از پایان تصویربرداری مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی به مدت سه ماه به طول انجامید و در حال حاضر این مجموعه آماده پخش است.

وی عنوان کرد: بازی‌های رئال از سوی هنرمندان و ایجاد موقعیت‌های طنز و با استفاده از تکنیک‌های خاص از ویژگی‌های منحصر به فرد این سریال به شمار می‌آید.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در این سریال 40 بازیگر اصلی، 50 بازیگر مهمان و 80 هنرور بومی ایفای نقش دارند.

جعفری استفاده از مناظر بکر و زیبای استان گیلان را از دیگر ویژگی‌های این سریال بر شمرد و گفت: این سریال در 15 لوکیشن داخلی و خارجی در سطح استان تصویربرداری شد.

در این سریال محمد علی شاه نجفی، رضا عباسی، مسعود پورخالقی، اسماعیل حاجتی، مهری مخبری، مرضیه بردبار، مانا پاک سرشت، غزل نعیمی، زینب شعبانی، سارا باقری و... به ایفای نقش پرداخته‌اند.

برخی دیگر از عوامل تولید این سریال عبارتند از نویسندگان: مجتبی کاظمی و مهدی طاهرپور، سرپرست نویسندگان: قدیر باقری، تصویربرداران: رضا پیشه احسان و سیامک یوسفی، صدابردار: حمید سلیمان زاده، گریمور: مرضیه بردبار و مجید ادراکی و طراح صحنه و دکور: آرش پوراحمدی