بودجه سال آینده شهرداری قم تقدیم شورای شهر می شود

حسن صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل ستاد تهیه و تنظیم بودجه سال 91 در شهرداری قم، به کمیته های تشکیل شده در این ستاد اشاره کرد و بیان داشت: کمیته تامین منابع، پیش بینی در آمد و هزینه های جاری، پیش بینی بودجه عمرانی، تامین سایر منابع و کمیته تلفیق بودجه از جمله کمیته های تشکیل شده است که پس از بررسی مشکلات و موانع در راستای تکالیف تعیین شده در قانون، بودجه سال آینده قم را پیش بینی می کنند.

وی با اشاره به موارد و سیاست های مد نظر در بودجه سال 91 قم بیان داشت: بکارگیری سیاست هایی که شامل محورهای انضباط مالی و بودجه ای ، تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، ارتقاءجایگاه آموزش، پژوهش، فن آوری اطلاعات و سرمایه انسانی در عرصه مدیریت شهری، مدیریت هزینه ها در شهرداری و افزایش بهره وری و کارایی از طریق بهبود منابع انسانی در بودجه 91 مورد توجه قرار گرفته است.



معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم با تاکید براینکه موارد مهمی در تدوین لایحه بودجه سال 91 مورد توجه قرار گرفته است عنوان کرد: تلاش برای تکمیل و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ، ارتقای سطح رضایتمندی مردم ، منطقه محوری در ارائه خدمات با رویکرد مناطق کم‌برخوردار و هدایت منابع مالی به سمت این مناطق از جمله این موارد است.



وی تداوم اجرای طرح‌های توسعه و تعریض ، توجه به موضوع سلامت و نشاط اجتماعی ، توسعه فضای سبز شهری ، توانمندسازی بدنه کارشناسی شهرداری ،اعمال کنترل‌های مالی و هزینه‌ای برای کاهش هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی در منابع انرژی، را از دیگرمحورهای بودجه سال آینده شهرداری عنوان کرد که در تدوین بودجه بدان توجه ویژه شده است.



صبوری ابراز داشت: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی کشور بر درآمد شهرداری موثر بوده ، ارزیابی و پیش بینی شهرداری قم بر این است که بتواند ظرف 20 روز آینده ارقام بودجه سال 91 و اولویتهای آن را احصاء کرده و بتواند لایحه بودجه سال 91 شهرداری را به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم کند.