۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

اوایل بهمن ماه/

بودجه سال آینده شهرداری قم تقدیم شورای شهر می شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم از ارائه بودجه سال آینده این استان به شورای شهر در اوایل بهمن ماه سالجاری خبر داد.

حسن صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل ستاد تهیه و تنظیم بودجه سال 91 در شهرداری قم، به کمیته های تشکیل شده در این ستاد اشاره کرد و بیان داشت: کمیته تامین منابع، پیش بینی در آمد و هزینه های جاری،  پیش بینی بودجه عمرانی، تامین سایر منابع و کمیته تلفیق بودجه از جمله کمیته های تشکیل شده است که پس از بررسی مشکلات و موانع در راستای تکالیف تعیین شده در قانون، بودجه سال آینده قم را پیش بینی می کنند.

وی با اشاره به موارد و سیاست های مد نظر در بودجه سال 91 قم بیان داشت: بکارگیری سیاست هایی که شامل محورهای انضباط مالی و بودجه ای ، تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، ارتقاءجایگاه آموزش،  پژوهش، فن آوری اطلاعات و سرمایه انسانی در عرصه مدیریت شهری،  مدیریت هزینه ها در شهرداری و افزایش بهره وری و کارایی  از طریق بهبود منابع انسانی  در بودجه 91 مورد توجه قرار گرفته است.
                                              
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم با تاکید براینکه موارد مهمی در تدوین لایحه بودجه سال 91 مورد توجه قرار گرفته است عنوان کرد: تلاش برای تکمیل و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ، ارتقای سطح رضایتمندی مردم ، منطقه محوری در ارائه خدمات با رویکرد مناطق کم‌برخوردار و هدایت منابع مالی به سمت این مناطق از جمله این موارد است.
 
 وی تداوم اجرای طرح‌های توسعه و تعریض ، توجه به موضوع سلامت و نشاط اجتماعی ، توسعه فضای سبز شهری ، توانمندسازی بدنه کارشناسی شهرداری ،اعمال کنترل‌های مالی و هزینه‌ای برای کاهش هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی در منابع انرژی، را از دیگرمحورهای بودجه سال آینده شهرداری عنوان کرد که در تدوین بودجه  بدان توجه ویژه شده است.
 
صبوری ابراز داشت: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی کشور بر درآمد شهرداری موثر بوده ، ارزیابی و پیش بینی شهرداری قم بر این است که بتواند ظرف 20 روز آینده ارقام بودجه سال 91 و اولویتهای آن را احصاء کرده و بتواند لایحه بودجه سال 91 شهرداری را به منظور تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم کند.
کد مطلب 1495188

