عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

افغانستان:
- سه سرباز آمریکایی در انفجاری در افغانستان کشته شدند.
- رسانه ها از برگزاری شش نشست بین آمریکایی ها و طالبان در آلمان و قطر خبر دادند.
آمریکا و کانادا:
- معترضان اقتصادی در آیوا آمریکا درصدد بر هم زدن برنامه های مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری هستند.
بر اساس یک گزارش افشا شد: کانادا اورانیوم با درجه بالا که برای ساخت بمب اتمی به کار می رود به آمریکا روانه کرده است
خاورمیانه
- حمله صهیونیستها به غزه یک شهید و 10 زخمی به جا گذاشت.
- یک مصری به اتهام انفجار خط لوله انتقال گاز به فلسطین اشغالی بازداشت شد.
- محاکمه مبارک امروز در قاهره از سر گرفته می شود.
