عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

افغانستان:

- سه سرباز آمریکایی در انفجاری در افغانستان کشته شدند.

- رسانه ها از برگزاری شش نشست بین آمریکایی ها و طالبان در آلمان و قطر خبر دادند.

آمریکا و کانادا:

- معترضان اقتصادی در آیوا آمریکا درصدد بر هم زدن برنامه های مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری هستند.

بر اساس یک گزارش افشا شد: کانادا اورانیوم با درجه بالا که برای ساخت بمب اتمی به کار می رود به آمریکا روانه کرده است

خاورمیانه



- حمله صهیونیستها به غزه یک شهید و 10 زخمی به جا گذاشت.

- یک مصری به اتهام انفجار خط لوله انتقال گاز به فلسطین اشغالی بازداشت شد.

- محاکمه مبارک امروز در قاهره از سر گرفته می شود.