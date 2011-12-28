۷ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ــ گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است

افغانستان:

- سه سرباز آمریکایی در انفجاری در افغانستان کشته شدند.

- رسانه ها از برگزاری شش نشست بین آمریکایی ها و طالبان در آلمان و قطر خبر دادند.

آمریکا و کانادا:

- معترضان اقتصادی در آیوا آمریکا درصدد بر هم زدن برنامه های مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری هستند.

بر اساس یک گزارش افشا شد: کانادا اورانیوم با درجه بالا که برای ساخت بمب اتمی به کار می رود به آمریکا روانه کرده است

خاورمیانه

- حمله صهیونیستها به غزه یک شهید و 10 زخمی به جا گذاشت.

- یک مصری به اتهام انفجار خط لوله انتقال گاز به فلسطین اشغالی بازداشت شد.

- محاکمه مبارک امروز در قاهره از سر گرفته می شود.

