ایجاد رشته های علوم شناختی و دانش اجتماعی مسلمین در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، رشته های کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی، دانش اجتماعی مسلمین و مهندسی هوافضا-گرایشهای فضایی، جلوبرندگی و دینامیک پرواز در دانشگاه تهران، نانو فیزیک در دانشگاه رازی، اصلاح نباتات در دانشگاه شهید باهنر، جغرافیای سیاسی، سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دانشگاه تربیت معلم تهران، مخاطرات محیطی در دانشگاه کردستان و دانش اجتماعی مسلمین و فلسفه علوم اجتماعی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ایجاد می شوند.

این شورا همچنین با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی در دانشگاه مذاهب اسلامی، علوم قرآن و حدیث گرایش فلسفه تفسیر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، علوم و فناوری نانو گرایشهای نانو فیزیک و نانو شیمی در مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت در دانشگاه شیراز، علوم شناختی در دانشگاه فردوسی، بیوتکنولوژی گرایش میکروبی و مهندسی منابع طبیعی گرایش پرورش آبزیان در دانشگاه شهرکرد موافقت کرد.

شورای گسترش آموزش عالی، ایجاد رشته های کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوشیمی، علوم و فناوری نانو گرایشهای نانو فیزیک و نانو شیمی، مهندسی کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی در دانشگاه اراک، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت در دانشگاه محقق اردبیلی، نانو شیمی و نانو فیزیک در دانشگاه لرستان، مهندسی معماری در دانشگاه تربیت معلم سبزوار، شیمی تجزیه و معدنی(نوبت دوم) در دانشگاه ایلام، حقوق ثبت، حقوق سردفتری، مدیریت دادگستری و مدیریت نظارت و بازرسی در دانشگاه علوم قضایی، مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندسی حمل و نقل دریایی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر را تصویب کرد.

موافقت با ایجاد رشته های کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی در مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت مناطق خشک و بیابانی در مجتمع آموزش عالی اردکان و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه سمنان از دیگر مصوبات شورای گسترش است.

این شورا همچنین ایجاد رشته های کاردانی مدیریت جهانگردی هتلداری، حسابداری و امور مالی و مالیاتی را در موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی قشم تصویب کرد.