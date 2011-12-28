افزایش 36/43 درصدی ثبت طلاق در شاهرود

علیرضا صادقی صبح روز سه شنبه در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: در 9 ماهه گذشته سالجاری به ازای هر شش ازدواج یک طلاق در شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: در 9 ماهه امسال سه هزار و 93 نفر در این شهرستان متولد شده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که دو هزار و 999 نفر بوده 3/2 درصد افزایش داشته ایم.

صادقی آمار فوتی های 9 ماهه امسال را 895 مورد عنوان کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 875 مورد بوده 2/28 درصد افزایش داشته است.

ریئس ثبت احوال شاهرود بیان داشت: همچنین در مدت مزبور دو هزار و 207 واقعه ازدواج در شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که دو هزار و 182 مورد بوده است 1/4 درصد رشد داشته است.

صادقی با بیان اینکه کار آرشیو اسناد ثبت احوال بعد از سال 68 در این شهرستان به پایان رسیده است از ایجاد آرشیو اسناد ثبت احوال قبل از سال 68 در اداره ثبت احوال این شهرستان خبر داد و گفت: تا کنون 382 هزار مورد سند آرشیو شده است.