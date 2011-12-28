حمید عطارد، تهیهکننده برنامه "زلال احکام" در ارزیابی برنامههای دینی به خبرنگار مهر گفت: برنامههای دینی بر جامعه اثرگذار هستند و باید سعی کنیم به زوایای مختلف مباحث دینی بپردازیم. متاسفانه برخی مواقع برنامههای معارفی در زمان مناسبی روی آنتن نمیروند، بنابراین تاثیر لازم را بر مخاطبان نمیگذارد.
این تهیهکننده ادامه داد: برنامههای دینی در سالهای اخیر مناسب بوده، اما قابلیتهای دین فقط همین نیست و باید بیشتر از این پرداخت. برنامه مذهبی مثل "زلال احکام" توانسته مخاطب خودش را پیدا کند. مسلماً مردم توقع دارند برنامهسازان برنامههای تاثیرگذار بسازنند. در این صورت رضایتمندی مخاطبان هم بیشتر میشود.
وی درباره استقبال مردم از برنامه "زلال احکام" اشاره کرد: در مجموع استقبال مردم خیلی خوب بود. ما سعی کردیم به موضوعهایی بپردازیم که دانستن آن برای مردم مفید باشد و بتواند پاسخگوی دغدغههای آنها باشد.
این تهیهکننده درباره اینکه برنامههای مذهبی تا چه حد موفق بوده است، توضیح داد: معتقدم در ابتدا باید تعریف خود را از مذهب مشخص کنیم. نباید تعریف فقط ظاهری باشد، چرا که این مسئله ما را از فضای اجتماعی دور میکند. برخی مواقع نداشتن تعریف مناسب باعث شده دچار اشتباهاتی شویم که این مسئله ارتباطی به برنامهساز ندارد. بلکه باید سعی کنیم به یک تعریف درست برسیم.
عطارد اشاره کرد: اگر فقط برنامههای دینی را به ماههای محرم و رمضان محدود کنیم، در حق دین جفا کردهایم. برنامههای مذهبی باید در طول سال به صورت مرتب پخش شود و در زندگی مردم جریان داشته باشد.
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