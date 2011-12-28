تلاش برای آزادی مهندسان ایرانی/در سوریه توطئه ای در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، "حامد حسن" سفیر سوریه در تهران در یک کنفرانس خبری از تلاش برای آزادی مهندسان ایران ربوده شده در حمص خبر داد و گفت : دمشق درصدد کشف پشت پرده این ماجرا است تا مهندسان ایرانی به کشور خود بازگردند.



وی در ادامه با تشریح آخرین تحولات سوریه اظهار داشت : آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحریک افکارعمومی در اقداماتی که از ابتدای اعتراضات دیده می شد، برخی را تحریک کرده بودند که پرچم‌ سوریه را به آتش بکشند و شعارهایی را علیه ایران، سوریه و حزب‌الله سر دهند.

وی با اشاره به بر ملا شدن توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: توطئه آنها به خوبی آشکار شده است. غربیها علیه ایران و سوریه طرحهایی را به اجرا گذاشته اند که کمک مالی به تروریستها و قاچاق سلاح به سوریه از جمله این اقدامات است.

حامد حسن با اشاره به اینکه مهندسان ایرانی ربوده شده در راه پیشرفت سوریه انجام وظیفه می کردند، اظهار داشت: دمشق برای آزادی این مهندسان به طور جدی تلاش می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به علت حضور سوریه در محور مقاومت و ایستادگی در برابر خواسته های آنها، از تروریستها در سوریه حمایت می کنند.



سفیر سوریه در تهران با اشاره به اجرای اصلاحات واقعی از سوی نظام "بشار اسد" تاکید کرد: مردم با مشاهده اجرای اصلاحات اساسی در بخشهای مختلف دولتی، استانی و محلی به خیابانها آمده و مخالفت خود را با توطئه خارجی علیه دمشق اعلام کردند.

وی با اشاره به اقدامات تحریک آمیز برخی شبکه های ماهواره ای علیه سوریه(از جمله العربیه و الجزیره)، حضور ناظران عرب در این کشور را به منزله چراغ سبز نظام دمشق برای خروج از بحران فعلی دانست.

خاطرنشان می شود سفیر سوریه در تهران پیش از این مخالفان نظام اسد را قشر اقلیتی از مردم سوریه و گروهکهای تروریستی را مسئول اصلی کشتار در این کشور دانسته بود. این در حالی است که در آستانه ورود ناظران عرب به سوریه دو انفجار قوی دمشق را لرزاند که در مجموع بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

