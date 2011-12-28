36 اردبیلی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز شامگاه سه شنبه در جریان بازدید استاندار از حوزه انتخابیه اردبیل اظهار کرد: در مدت چهار روز گذشته 15 نفر از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، 3 نفر از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، 2 نفر از حوزه انتخابیه مشگین شهر،11 نفر از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار و 5 نفر هم از حوزه انتخابیه گرمی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه هر روز به تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به روزهای اول افزوده می شود از داوطلبان خواست ارسال مدارک خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

این مسئول از افزایش پنج برابری داوطلبان انتخابات مجلس شواری اسلامی نسبت به دوره های گذشته در استان اردبیل خبر داد.





