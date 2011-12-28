۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۵

پخش تصاویری نشان داد؛

قذافی پیش از مرگ برهنه بود/ دختر سرهنگ عامل انتشار تصاویر

پخش تصاویری در شبکه های ماهواره ای نشان می دهد لباسهای معمر قذافی لحظاتی پیش از مرگش کاملا از تن وی خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی القدس العربی، در این تصاویر قذافی پیش از انتقال داخل آمبولانس توسط مخالفان کاملا لخت و عریان شده است.

انتشار این تصاویر با واکنشهای مختلفی از سوی بازدیدکنندگان روبرو شده و برخی آن را عین وحشیگری دانسته اند. البته این افراد در عین حال اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه قذافی در زمان انقلاب را نیز محکوم کردند.


گوشه ای از تصاویر منتشر شده

از طرفی برخی دیگر از کاربران "عایشه" دختر قذافی را متهم به انتشار این تصاویر کردند تا در پی آن امنیت و ثبات لیبی را با مشکل روبرو و چهره انقلابیون را مخدوش کند.این در حالی است که دختر قذافی طی دادخواستی از دادگاه جنایی بین المللی تقاضا کرده که درباره مرگ پدرش تحقیق کند.

