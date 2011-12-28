قذافی پیش از مرگ برهنه بود/ دختر سرهنگ عامل انتشار تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی القدس العربی، در این تصاویر قذافی پیش از انتقال داخل آمبولانس توسط مخالفان کاملا لخت و عریان شده است.

انتشار این تصاویر با واکنشهای مختلفی از سوی بازدیدکنندگان روبرو شده و برخی آن را عین وحشیگری دانسته اند. البته این افراد در عین حال اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه قذافی در زمان انقلاب را نیز محکوم کردند.



از طرفی برخی دیگر از کاربران "عایشه" دختر قذافی را متهم به انتشار این تصاویر کردند تا در پی آن امنیت و ثبات لیبی را با مشکل روبرو و چهره انقلابیون را مخدوش کند.این در حالی است که دختر قذافی طی دادخواستی از دادگاه جنایی بین المللی تقاضا کرده که درباره مرگ پدرش تحقیق کند.