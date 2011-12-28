مدیران باید براساس شایسته سالاری انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر کرم رضا پیریایی عصر سه شنبه در همایش منطقه‌ای یک روزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان در همدان برگزار شد، افزود: باید مدیرانی که در دستگاه اداری هستند از نظر شکل‌گیری شاکله مورد بررسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سلامت اداری و ارتقا شرایط عمومی گفتمانی است که باید درآن مفاهیم و مصادیق مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید مدیران براساس شایسته سالاری انتخاب شوند.

پیریایی اظهار داشت: سلامت اداری مقوله کلانی است که مقولات دیگری را در بر می گیرد و تمرکز و توجه مسئولان بر روی این موضوع نتایج آن را بهتر و اثر بخش می کند.

فعالیت ها با سفارش و توصیه پیش نمی رود

استاندار همدان تاکید کرد: فعالیت ها با سفارش و توصیه پیش نمی رود و سفارش تنها در زمینه هایی نظیر احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

پیریایی با اشاره به اینکه به دست آوردن شاکله ایمانی قوی، کار سختی نیست، اظهار داشت: باید از شاکله فرد مومن و کارآمد در جامعه استفاده کرد.

پیریایی اضافه کرد: چنانچه مدیری متناسب با شاکله ایمانی رشد نکرده باشد نمی توان آن را به سمت اجرای اموری که در اسلام ترسیم شده سوق داد.

وی در ادامه با بیان اینکه شفافیت از روند و نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی برای آگاهی مردم ضروری است، گفت: این امر در افزایش سلامت اداری تاثیر به سزایی دارد.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی در زمینه اقدامات صورت گرفته بیان کرد: افزایش آگاهی مردم از تصمیم ها و سازوکارهای دولتمردان و کارگزاران نظام و دولت نشان از عملکرد مطلوب دولت در شفاف سازی اعتبارات است.

اطلاع رسانی در کنار شفافیت از ملزومات کاهش فساد اداری است

استاندار همدان با بیان اینکه اطلاع رسانی در کنار شفافیت از ملزومات کاهش فساد اداری است، عنوان کرد: اتحاد و انسجام بین مسئولان دستگاه های اجرایی، بازرسی و نظارتی و جلوگیری از بروز مفهوم چند گانگی در ایجاد جامعه ای سالم موثر است.

وی افزود: بخش عمده ای از مفاهیم مبارزه با فساد اداری را باید در تجارب اشخاص در مبارزه با این مسائل جستجو کرد.

پیریایی اضافه کرد: نا آگاهی ارباب رجوع از آئین نامه ها و مقررات موجود در سازمان ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه در تمام امور مرغوبیت کار در متن اطلاع رسانی شکل می‌گیرد، گفت: انجام دهنده و ارائه دهنده کار و گیرنده کار باید خود وظایف کار را به خوبی بشناسد چراکه هرچه موضوع گنگ و مبهم باشد خدمت خوب ارائه و گرفته نمی‌شود.

پیریایی همچنین یادآور شد: رضایت عمومی و گفتمان همراهی و اعتماد باید شکل گیرد و در صورت شکل گیری این تحولات، به آرمان‌ها و رضایت همه جانبه دست می یابیم.