اسپراکمن سفرش به تهران را تایید نکرد/ ترجمه «دا» در نیمه راه

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ناشر کتاب «دا» خبر از پایان ترجمه این کتاب تا کمتر از دو ماه دیگر داده و اعلام کرده بود پال اسپراکمن مترجم این کتاب در سفری از آمریکا به ایران این ترجمه را ارائه خواهد داد، اسپراکمن در گفتگو با مهر از ترجمه تنها نیمی از این اثر خبر داد.

اسپراکمن در گفتگوی کوتاه خود با خبرنگار مهر با تایید در جریان بودن فرآیند ترجمه این اثر گفت: نیمی از ترجمه کتاب «دا» تمام شده است و الان سعی می‌کنم که نیم دیگر آن را به انجام برسانم.

این مترجم همچنین خبر حضور خود در تهران به منظور ارائه ترجمه نهایی این اثر به ناشر را تایید نکرد.

اسپراکمن که استاد دانشگاه راتجرز نیوجرسی در ایالات متحده آمریکا است تاکنون آثاری مانند «سفر به گرای 270درجه» نوشته احمد دهقان، «شطرنج با ماشین قیامت» و «داستان‌های شهر جنگی» نوشته حبیب احمد‌زاده و «اسماعیل» اثر امیر حسین فردی را به انگلیسی ترجمه کرده و از دو سال پیش تا کنون نیز در تدارک پژوهش‌هایی به منظور ترجمه «دا» است.

«دا» شامل خاطرات سیده زهرا حسینی از روزهای آغاز جنگ تحمیلی است که به روایت سیده اعظم حسینی نوشته شده است و تاکنون بیش از 140 مرتبه تجدید چاپ شده است.