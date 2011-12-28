قاسمعلی فراست نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه داستان «فقط عاشق زبان عاشق را میفهمد» به تازگی توسط انتشارات قدیانی منتشر شده است. این کتاب که مخاطب آن گروه سنی بزرگسال است، 9 داستان کوتاهم را در بر میگیرد که تا به حال در جایی منتشر نشدهاند.
وی افزود: داستان کوتاه خیلی دیر به بار مینشیند و روش تهیه مجموعه داستان هم این گونه نیست که نویسنده بگوید مینشنیم چند داستان مینویسم و در کنار هم قرارشان میدهم تا یک مجموعه شوند. بلکه داستانهای یک مجموعه به مرور زمان است که در کنار هم میتوانند یک مجموعه داستان را بسازد. من هم 9 داستان این مجموعه را ظرف 4 سال نوشتم و بارها و بارها بازنویسیشان کردم.
این نویسنده در ادامه گفت: سال گذشته نگارش همه داستانها به اتمام رسید و اوایل امسال آنها را برای چاپ به انتشارات قدیانی سپردم. اما با اطلاع آقای قدیانی مجموعه را دوباره بازنویسی کردم و مواردی را به آن اضافه و از آن کم کردم. نتیجه هم این که کتاب چند روز است منتشر شده است.
نویسنده کتاب «آوازهای ممنوع» گفت: سعی کردم در نگارش داستانها، متفاوت با دیگر داستانهای دیگرم عمل کنم. این تفاوت هم در نگاه به مسائل اجتماعی، انسان و ... بود و هم در پرداخت موضوعها جریان یافت. سوژه داستانها هم متفاوت است و موضوعات اجتماعی از جمله خانوادگی، عشق، جنگ و مضامین دیگر را در بر میگیرد. «فقط عاشق زبان عاشق را میفهمد» نام یکی از داستانها نیست بلکه یک اسم کلی است که با توجه به مضامین برخی از داستانهای مجموعه انتخاب شده است. برخی از داستانها با یکدیگر این اسم را میطلبد.
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