جزئیات کسب امتیاز برای ورود به دکتری دانشگاه تهران در تکمیل ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران برای نیمسال دوم تحصیلی جاری در مقطع دکتری تخصصی از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول آزمون دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور دانشجوی دکتری تخصصی می پذیرد.

شرایط پذیرش

ارزیابی تخصصی و عمومی در این مرحله از پذیرش 50-0 امتیاز دارد.

ارزیابی تخصصی

برای پردیس دانشکده های فنی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس علوم، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و دانشکده دامپزشکی، معدل3 تا 5درس تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همچنین ارزیابی حضوری داوطلب، ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین لازم است داوطلبان تمام ریز نمرات و معدل کتبی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به همراه داشته باشند.

برای سایر پردیس / دانشکده ها به تشخیص گروه آموزشی ذیربط، ارزیابی تخصصی به صورت آزمون کتبی و ارزیابی حضوری خواهد بود.

ارزیابی عمومی

منظور از ارزیابی عمومی انگیزه فردی، تمام وقت بودن، موضوع مورد علاقه برای رساله دکتری، تسلط به زبان و گفتار فارسی، کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد و سایر موارد است.

ارزیابی سوابق و مدارک

بخش اول: 20-0 امتیاز، تسلط به زبان عمومی: از صفر تا 8 امتیاز، معدل کل تراز شده دوره کارشناسی: از صفر تا 6 امتیاز به ازاء معدل از 12 تا 20، معدل کل تراز شده دوره کارشناسی‌ارشد: از صفر تا 6 امتیاز به ازاء معدل از 14 تا 20

جدول شرایط کسب امتیاز30-0 در ارزیابی عمومی و تخصصی

عنوان فعالیت امتیاز هر مقاله پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه تخصصی و پایان نامه ، چاپ شده در مجلات معتبر و مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری چاپ شده یا تائید چاپ (حداکثر ندارد) (داخلی) از صفر تا 2 امتیاز، (بین المللی ) از صفر تا 4 امتیاز، طبق نظر هیئت ممتحنه تالیف و ترجمه کتاب مربوط به تخصص و رشته تحصیلی ( برای رشته های علوم انسانی حداکثر ندارد و برای سایر رشته ها حداکثر 6 امتیاز) (ترجمه) از صفر تا 2 امتیاز، (تالیف) از صفر تا 4 امتیاز، طبق نظر هیئت ممتحنه مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایشهای علمی ملی و بین المللی مرتبط با تخصص،(حداکثر 10امتیاز) (خلاصه داخلی) از صفر تا 5/0 امتیاز،(خلاصه خارجی) از صفر تا 1 امتیاز (کامل داخلی) از صفر تا 1 امتیاز،(کامل بین‌المللی) از صفر تا 2 امتیاز،طبق نظر هیئت ممتحنه اکتشاف / اختراع / تئوری پردازی، (به تائید مراجع ذیصلاح)، (حداکثر 8 امتیاز) (داخلی) از صفر تا 3 امتیاز،(بین‌المللی) از صفر تا 5 امتیاز،طبق نظر هیئت ممتحنه آثار هنری (دارای ارزیابی ملی یا بین المللی ) برای رشته های هنر حداکثر ندارد از صفر تا 4امتیاز، طبق نظر هیئت ممتحنه تشویق نامه های علمی در سطح ملی و بین المللی (حداکثر 8 امتیاز) (ملی) از صفر تا یک امتیاز،(بین المللی ) از صفر تا 2 امتیاز،طبق نظر هیئت ممتحنه

نکات مهم

کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در مرحله نهایی الزامی است و دانشگاه با توجه به ظرفیت پذیرش و به ترتیب سیر نزولی امتیاز به دست آمده، داوطلب را به سازمان سنجش معرفی می کند.