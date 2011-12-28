اعتبار 11 میلیارد تومانی سال 90 شهرستان دماوند بین دستگاههای اجرایی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان دماوند که در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد، افزود: در بخش حوزه شهرستان دماوند 12 بخش از نهادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفتند که 52 مصوبه با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد ریال به تصویب نهادهای شهرستان و استان قرار گرفت.

وی شهرستان دماوند را نهمین شهرستان استان تهران از ابتدای سال برای برگزاری چنین جلسه ای عنوان و بیان کرد: برای تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان، لازم است قبل از هرگونه مصوبه ای، پیش جلسه ای تشکیل شود تا مصوبات با تأیید فرماندار شهرستان و دیگر نهادها به صورت علنی اعلام شود.

این مسئول ادامه داد: برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در کمیته برنامه ریزی شهرستانهای استان، سرمشق کاری نهادهای شهرستانی است.

وی یادآور شد: قرار تشکیل کمیته برنامه ریزی استان و شهرستانها از سال 90 تأیید و مقرر شد که در این جلسات میزان اعتبارات برای هر نهاد و دستگاهی مشخص شود که بعد از تصویب به شهرستانها تزریق شود.

ترکی افزود: طبق قانون بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه، بودجه مصوب تخصیص یافته استان به شهرستان و کمیته برنامه ریزی شهرستان تخصیص یافت که این مهم با آغاز تأمین اعتبار برای سال 91 به اجرا درآمد.

وی گفت: ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاههای استانی و شهرستانی، یکی از امتیازات اینگونه جلسات است که با ایجاد این تعامل می توان بر رفع مشکلات پروژه های باقی مانده سرعت بخشید.