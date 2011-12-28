هیچ ایرانی گروگان دزدان دریایی نیست/ اجازه ورود دزدان دریایی را نمی دهیم

سید عطاالله صدر در گفتگو با مهر درباره دزدی دریایی و اقدامات ایران اظهارداشت: امسال در سازمان بین المللی دریانوردی مجمع عمومی با حضور تمامی کشورهای عضو و نیروی نظامی این کشورها برگزار شد و تمامی این کشورها دزدی دریایی را محکوم کردند.

وی افزود: تاکنون نیروی دریایی جمهوری اسلامی اجازه نداده که دزدان دریایی وارد آب های ایران شوند و هم اکنون بین باب المندب، غرب اقیانوس هند و آب های ایران تحت کنترل نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه قطعنامه مجمع عمومی برای مقابله با دزدی دریایی به شورای امنیت منعکس شد، بیان کرد: در تمامی کشتی ها و یا همراه آنها نیروهای مسلح حضور دارند و ناوگان دریایی همیشه همراه شناورهای ایرانی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ ایرانی در اختیار دزدان دریایی نیست، بیان کرد: برخی از خارجی ها درگیر این موضوع بودند که همه در حال پیگیری هستند و در این خصوص همکاری جهانی صورت گرفته که به زودی خبرهای خوب در این مورد اعلام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نبود تجهیزات مناسب در برخی از شناورهای ماهیگیری، گفت: متاسفانه برخی از ماهیگیران بدون اطلاع به این مناطق می روند و یا اینکه تجهیزات مناسب را برای اعلام خطر ندارند بنابراین از سوی دزدان دریایی مورد حمله قرار می گیرند.

صدر با بیان اینکه شناورهای کوچک ماهیگیری مورد حمله قرار می گیرند، تصریح کرد: برای مقابله با دزدی دریایی همکاری جهانی لازم است البته ما معتقدیم علاوه بر این برخوردها باید به دولت سومالی هم کمک شود تا قدرت سواحل خود را در اختیار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود: درحال حاضر 7 فروند شناور صیادی ایرانی در گروگان دزدان دریایی قرار دارد. سعید ایزدیان همچنین تعداد ماهیگیران ایرانی در گروگان دزدان دریایی را نیز ۱۰۹ نفر اعلام کرد.