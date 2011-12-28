پولی شدن امتحانات پایان ترم در دانشگاه علامه/ پاسخ مسئولان دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده است که علت دریافت هزینه امتحانات، استفاده آنها از فضاهای آموزشی، کتابخانه و سایر موارد در دانشگاه است.

سید صدرالدین شریعتی - رئیس دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح علت دریافت این مبلغ از دانشجویان شبانه، گفت: هر اقدامی که دانشگاه علامه در این زمینه انجام داده، بر اساس تصمیمات وزارت علوم است و خارج از این تصمیمات کسی این کار را نکرده و هزینه متفرقه ای به شمار نمی آید.

عبدالله شفیع آبادی - معاون آموزشی دانشگاه علامه نیز در این باره به مهر گفت: تعیین این مبلغ از سوی وزارت علوم بابت هزینه های ورزشی و بهداشتی و سایر موارد بوده و دانشگاه علامه این هزینه را تعیین نکرده است.

به گزارش مهر، دریافت مبلغ 25 هزار تومان بابت ارائه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم در حالی از سوی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد که تنها یک هفته دیگر امتحانات پایان ترم در این دانشگاه آغاز می شود.