در گفتگو با مهر اعلام شد: تصویب دستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی/ ارائه آیین نامه به رئیس جمهور

دکتر علیرضا مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایمنی زیستی در رابطه با موجودات زنده تراریخت مطرح می شود، افزود: یکی از مواردی که در ایمنی زیستی مورد توجه قرار می گیرد این است که فناوری های جدید نباید باعث کاهش تنوع زیستی شوند همین امر منجر به تصویب پروتکل کارتاهنا شد.



دبیر شورای عالی ایمنی زیستی کشور اظهار داشت: هدف پروتکل کارتاهنا رعایت اصول ایمنی و زیستی در زمینه انتقال، دست ورزی و کاربرد سازگارهای تغییر یافته زنده حاصل از بیوتکنولوژی است که ممکن است اثرات زیانباری بر حفظ و پایداری تنوع زیستی، سلامت انسان، دام و گیاه داشته باشند.



وی با تاکید بر اینکه این پروتکل همه کشورها را مکلف کرده تا قانون ملی خود را در زمینه تولید محصولات تراریخته تدوین و در چارچوب مصالح ملی خود اقدام به تولید محصولات تراریخته کنند، یادآور شد: این پروتکل در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مرشدی یادآور شد: متعاقب این اقدامات، قانون ملی ایمنی زیستی تدوین و در مرداد 1388 به تصویب رسید. این قانون ابلاغ و قرار شد آیین نامه اجرایی آن تحت عنوان "آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی" نیز تدوین و به مرحله اجرا درآید.



دبیر شورای عالی ایمنی زیستی کشور با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، خاطر نشان کرد: تدوین این آیین نامه در کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی آغاز شد.



وی کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ایمنی زیستی را متشکل از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان محیط زیست و انجمن های علمی دانست و ادامه داد: در اسفند ماه سال 89 مسایل فنی این آیین نامه به پایان رسید و برای نظر خواهی به دستگاه ها و وزارتخانه های مربوط ارسال و نظرات اصلاحی آنها در آیین نامه اعمال شد.



مرشدی از نهایی شدن این آیین نامه در کمیته تخصصی شورای عالی ایمنی زیستی خبر داد و گفت: در آخرین جلسه کمیته تخصصی شواری ملی ایمنی زیستی که با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط برگزار شد این آیین نامه نهایی شد.



وی با بیان اینکه تصویب نهایی این آیین نامه بر عهده شورای ملی ایمنی زیستی است، ادامه داد: این آیین نامه پس از تصویب نهایی توسط رئیس جمهوری ابلاغ می شود.