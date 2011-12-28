به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آذرگشب گفت: اصلی‌ترین اقدام برای تحول در صنعت مبلمان اداری کشور، توسعه نیروی انسانی ماهر، تولید محصولات متنوع و متناسب با سلایق بازار و کاهش قیمت تمام شده محصولات برای حفظ بازار داخلی و نفوذ در بازارهای منطقه‌ای است.

مدیر دومین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری افزود: دستیابی به بخش زیادی از این رویکرد با برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی محق می‌شود و تولیدکنندگان نیز فرصتی خواهند یافت تا با آخرین دستاوردهای این صنعت بزرگ آشنا شوند.

وی نمایشگاه را متعلق به تمامی تشکلهای صنفی صنعت مبلمان و عرصه ارائه توانایی های قابل توجه این صنعت به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و تولیدکنندگان صاحب نام خارجی دانست و گفت: تمام تلاش در برگزاری هرچه باشکوهتر این نمایشگاه، عرضه توانایی بالای تولیدکنندگان مبلمان اداری در ارائه محصولات زیبا، با کیفیت و مواد اولیه مناسب و قیمت قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است.

به گفته آذرگشب، فراهم کردن بستر مناسبی برای ارتقای سطح تولیدات، بهره مندی از آخرین فناوری‌های روز دنیا، تبادل دانش فنی و شناسایی بازارهای جدید از دیگر اهداف قابل دسترس در این دوره از نمایشگاه است.

وی افزود: آخرین مدل های تجهیزات و مبلمان اداری، پارتیشن های چوبی و فلزی، کانترهای اطلاعاتی و فروش، و طرح های سالن های همایش و کنفرانس ، دکوراسیون و تولیدات انواع یراق آلات و ماشین آلات در این دوره از نمایشگاه عرضه می‌شود.

مدیر دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری ابراز امیدواری کرد سهم تولیدکنندگان مبلمان اداری که به نسبت از وضعیت بهتری در مقابل مبلمان خانگی برخوردار است، از بازار داخلی و بازارهای منطقه ای بیش از گذشته افزایش یابد و برگزاری نمایشگاه علاوه برکمک به ایجاد فرصت بازاریابی، به بهبود وضعیت صنعت مبلمان و ایجاد برندهای شاخص و مطرح در این صنعت منتهی شود.