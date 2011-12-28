فرهنگ عاشورا موجب خنثی کردن فتنه نهم دی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید سه شنبه شب در جمع مسئولان دستگاه های اجرایی استان، 9 دی را نتیجه اعتقادات و باورهای درست دینی و انقلابی مردم ایران و تبعیت هوشیارانه از ولایت فقیه دانست و اظهار داشت: مردم ولایتمدار ایران در این روز با توسل به فرهنگ عاشورا و با حضور گسترده در صحنه، فتنه را خنثی کردند.

وی اضافه کرد: ملت ایران باز هم ثابت کرد، همیشه در خدمت انقلاب بوده و برای تجلی ارزش های انسانی و اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نیست.

رشید به وجود فتنه های مختلف در طول تاریخ ایران اشاره کرد و افزود: این امر در زمان مشروطیت نیز مشاهده شد و در شرایطی که با حرکت های مردمی، ایران در آستانه رهایی از بند استبداد بود متاسفانه گروهی به دلیل تفکرات انحرافی و با ایجاد فتنه موجب شکل گیری حکومت رضا خان شدند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به وجود فتنه هایی در طول عمر انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: طی این 30 سال نیز در هر دهه یک فتنه عمیق از سوی دشمنان برای براندازی نظام طراحی شد، که با تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و بصیرت مردم خنثی شده است.

به گفته وی فتنه بنی صدر خائن در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین فتنه های دهه اول انقلاب بود که بارهبری پیامبرگونه امام راحل(ره) این فتنه خنثی شد.

رشید حادثه کوی دانشگاه در سال 78 را فتنه دهه دوم انقلاب برشمرد و بیان داشت: فتنه سوم نیز پس از انتخابات 88 با عنوان تقلب بزرگ در انتخابات شکل گرفت مهمترین فتنه دهه سوم انقلاب اسلام بود.

وی با اشاره به اینکه فتنه های دشمن به خودش بازگشته است، افزود: بیداری اسلامی و جنبش های آزادی خواه در نقاط مختلف اروپا و آمریکا از نمونه های بارز شکست دشمنان اسلام و خنثی شدن نقشه های شوم آنها است.

وی به انتخابات نهمین دوره مجلس در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: دشمن برای به چالش کشاندن این انتخابات نیز نقشه هایی طراحی کرده و مردم و مسئولان باید هوشیار باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه فتنه های طراحی شده از سوی دشمنان تمام نشدنی است، یادآور شد: با هوشیاری مردم و رهبری های پیامبرگونه رهبر انقلاب، این انتخابات نیز همچون گذشته با صلابت و سلامت هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.